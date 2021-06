Gobernaciones y alcaldías solo pueden comprar vacunas en el mercado nacional, no en el internacional





El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Fernando Pacheco, aclaró que el Decreto Supremo 4432, del 29 de diciembre de 2020, establece que únicamente el Ministerio de Salud y las CEA están autorizados para efectuar la contratación directa en el extranjero de vacunas anticovid, así como pruebas diagnósticas y otras bienes y servicios, mientras que las gobernaciones, gobiernos municipales y otras entidades territoriales solo pueden adquirirlas en el mercado nacional. “Pero si no tenemos en el mercado nacional venta de vacunas ¿cómo podemos comprar vacunas?”, es la interrogante que se hizo Pacheco, ante las noticias en medio de prensa de que los gobernadores y alcaldes pueden importar vacunas, situación por la cual espera que la autoridad nacional aclare esta situación, para lo cual la Gobernación cruceña tiene toda la predisposición para reunirse con dicha cartera del Estado. De la misma manera, afirmó que aún no ha llegado el instructivo oficial del Ministerio que autoriza la aplicación de segundas dosis como primeras, y que por el momento se está inmunizando con las primeras en los 6 puestos masivos de vacunación, mientras que para las segundas en los 33 habilitados; igualmente explicó que a quienes les tocaba la segunda dosis en El Remanso tienen que ir a la universidad Domingo Savio. Quedan 5.000 primeras dosis de vacunas para colocar en los 6 puestos masivos Con respecto a que se apliquen las vacunas destinadas a segunda dosis para las primeras, el coordinador de Redes Urbanas y Hospitales de la institución, Jorge Quiroz, explicó que hasta la media jornada de la mañana solo se conocía por prensa esta determinación del Gobierno nacional, y se espera que llegue la instructiva oficial; sin embargo, se tomarán las acciones necesarias para proceder a lo que indique el Ministerio de Salud. Dejó en claro que lo que no se puede hacer es colocar una segunda dosis diferente al laboratorio de la primera. Y por el momento solo se está aplicando la segunda dosis en la universidad Udabol, y actualmente se cuenta con unas 5.000 unidades para primeras dosis en los seis puestos masivos de vacunación en la ciudad, de las 14.000 destinadas para unas 7.000 personas. Quiroz afirmó que por las fechas programadas, hasta este 21 de junio se debe contar con otro lote de vacunas, mientras que para saber las cantidades que se necesitan para primeras y segundas dosis faltantes se necesita hacer un levamiento físico. Las segundas dosis se están colocando en los 33 puestos habilitados.