Añez asegura que firmó los decretos por la vía rápida para la compra de gases a pedido de Murillo y López





08/06/2021 - 18:43:59

El Deber.- La expresidenta Jeanine Áñez señaló en su declaración ante el Ministerio Público, que los decretos 4090, 4116 y 4168 llegaron a ser considerados en el consejo de ministros “por la vía rápida” sobre la base de una petición de Arturo Murillo y Fernando López, entonces ministros de Gobierno y Defensa. La mandataria explicó que el gabinete atendió esta solicitud en “momentos de urgencia debido a los conflictos sociales” de finales de 2019, cuando comenzó el gobierno de transición. EL DEBER accedió a una parte de la declaración de la exmandataria, detenida desde marzo en el penal de Miraflores de La Paz. Áñez explicó así que esa forma de aprobar esas normativa es legal porque está reglamentado por el Decreto 29894 de 2009. Áñez señaló que esa base legal establece que “la ministra o ministro que precise un proyecto de decreto supremo en la vía rápida deberá explicar personalmente a la presidenta y presidente del Estado Plurinacional los motivos para efectuar tal procedimiento”. “Los decretos supremos para la adquisición de gases no son delictivos, un gabinete no va a aprobar un decreto supremo ilegal. Como presidenta y el gabinete en su conjunto actuamos de buena fe, pero nunca para que estos recursos sean mal usados” señaló la exmandataria. La declaración se produjo en el marco de las pesquisas que inició la Fiscalía a todos los ministros que acompañaron a Áñez durante su mandato por la adquisición de gases lacrimógenos y material no letal para la Policía con un presunto sobreprecio. Este caso planteado en enero por la Fiscalía cobró un nuevo impulso desde finales de mayo cuando se produjo el arresto de Murillo en Estados Unidos, donde se lo acusa de conspirar para lavar dinero producto de sobornos en favor de la intermediaria que compró los pertrechos.