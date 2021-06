Alcalde alerta que anterior gestión llenó depósitos con millones de insumos que no fueron repartidos





08/06/2021 - 18:35:01

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, alertó hoy que existen depósitos con millones de insumos médicos que fueron comprados en gestiones anteriores, pero que no fueron repartidos. "Compraron como para un año. Quisiera que vean, llega hasta el techo todo lo que compraron". "Hay depósitos abarrotados con medicamentos e insumos, hay millones de barbijos ahí, mamelucos que no fueron utilizados. No contemplaron comprar remdesivir, que es lo que mas necesitamos, no compraron artefactos que son requeridos para la dotación de oxígeno, es una pena como han manejado estas compras", dijo Reyes Villa. El Alcalde criticó el trabajo de fiscalización de los concejales en las pasadas gestiones y dijo que estas compras debieron ser controladas por los exmiembros del Concejo Municipal. "Ahora no tenemos los recursos necesarios", dijo Reyes Villa y argumentó que todo el dinero de los insumos, que según la autoridad no fueron utilizados por las anteriores gestiones, podría haberse usado para comprar los elementos necesarios para apaciguar la emergencia actual.