En el MAS tildan de lacras a los miembros del bloque Choquehuanca





08/06/2021 - 18:28:30

Radio Fides.- Tras conocerse del surgimiento de un nuevo bloque al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), denominado “Bloque Choquehuanca”, el secretario político de este frente, Froilán Fulguera, manifestó este martes que existen “lacras” dentro del partido que intentan “confundir a la gente”. Fulguera, tercer hombre fuerte del MAS, aseveró que dentro del oficialismo no existen bloques y sostuvo que el instrumento político del proceso de cambio se mantiene unido. “Para mí no hay un bloque Choquehuanca (…) seguramente algunos esquiroles deben estar queriendo confundir a la gente y nosotros decimos que no hay tal cosa. Hay lacras también”, sostuvo. En la víspera se conoció que dentro del partido en función de gobierno surgió un bloque denominado “Choquehuanca”, en alusión al vicepresidente del país David Choquehuanca, liderado por el militante cruceño del MAS, Carlos Nina, quien en contacto con el periódico Página Siete aseveró que esta nueva corriente respeta el liderazgo de Evo Morales, sin embargo, observa y rechaza “la rosca” que rodea al exmandatario.