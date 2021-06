Pedro Castillo (50,28%) y Keiko Fujimori (49,72%): Los votos que aún están en juego en el balotaje





08/06/2021 - 13:08:19

La contienda de segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) todavía no tiene un claro ganador, la pelea es voto a voto. Para tener mayor certeza en cuanto a resultados y estimaciones, aún habrá que considerar algunos factores, además del cómputo que se vaya realizando: las actas observadas que deberán ser resueltas por los jurados electorales especiales (JEE) –o en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)– y los votos del extranjero. Al momento, con el 96,77% del total de actas contabilizadas, Pedro Castillo lleva el 50,2% de votos válidos, sobre el 49,77% de su rival, una distancia de casi 80 mil votos. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio cuenta de 1.303 actas observadas enviadas a los JEE, correspondientes a la misma cantidad de mesas de sufragio. Dichos documentos contienen la cantidad de votos por cada candidato y consignan otros datos e incidentes del proceso, publica El Comercio. Lima, Piura, La Libertad, Callao y Loreto son las circunscripciones electorales que hasta anoche tenían la mayor cantidad de actas observadas y enviadas a los JEE: sumaban 894. En esas regiones, Keiko Fujimori obtuvo mayor votación que Pedro Castillo, según los resultados del conteo rápido de Ipsos Perú, difundidos la noche del domingo, al 100%. El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta explicó a El Comercio que cada mesa en el Perú tiene un promedio de 200 a 250 electores hábiles. Si tomamos esta última cifra, se trataría de 325.750 votantes, mas no adhesiones. Esto, porque a ese total habría que restarle los que no sufragaron, así como los votos nulos y blancos para determinar los votos en juego. Si bien las actas observadas se cuentan como procesadas, no son consideradas aún contabilizadas. Pero Tuesta apuntó: “No es necesario llegar al 100% [de contabilizadas] para decir que alguien ha ganado. Sería suficiente si la distancia entre Castillo y Fujimori es lo suficientemente amplia como para que lo que falte no permita la reversión”. En opinión de experto en derecho electoral José Tello, la resolución de actas observadas y su cómputo sí podrían tener algún importante efecto. “Esto está apretado por decenas de miles de votos. Por supuesto que pueden cambiar la historia y los números. Ni el señor Castillo ni la señora Fujimori pueden cantar victoria”, advirtió.



Tratamiento En el escenario de actas observadas, la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el reglamento de la ONPE sobre el tratamiento de las actas electorales y el cómputo de resultados, y normas del JNE establecen los procedimientos. Una vez culminado el proceso electoral, personal de la ONPE traslada las actas electorales desde los centros de votación hasta las sedes de dicha entidad o de la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE). Es ahí donde el personal encargado –durante el proceso de verificación, cómputo y digitalización– determina si hay observaciones. Las causales de estas son: errores materiales, como en los números consignados; actas ilegibles, con borrones o enmendaduras; información incompleta; falta de datos o ausencia de las firmas exigidas de los miembros de mesa. Dentro de las 48 horas de recibidas las actas, el jefe de la ODPE debe enviar al JEE las actas observadas para que este resuelva. Lo mismo en el caso de actas en que los personeros hayan impugnado uno o más votos, o hayan solicitado su nulidad. Luego de publicadas las resoluciones del JEE, hay tres días hábiles para apelar ante el JNE, de ser el caso. Esta última entidad emitirá la decisión final previa audiencia. Voto del exterior El envío de actas electorales desde el extranjero se da a través de un sistema electrónico de la ONPE, así como a través del traslado físico. En este último caso, fuentes de la cancillería señalaron a El Comercio que el traslado físico de las actas electorales está cargo de 28 funcionarios consulares que arribarán al país con las actas de 32 oficinas consulares, 75 centros de votación y 2.169 mesas de sufragio. Se trata de votos provenientes desde distintas ciudades, como Madrid y Nueva Jersey. De acuerdo con las fuentes, para este miércoles se prevé que todas las actas del exterior hayan sido derivadas ya a la ONPE. Por ejemplo, hacia el mediodía del miércoles llegaría el último material proveniente desde Sao Paulo (Brasil) e Iquique (Chile). Según fuentes de la ONPE, el señalado sistema es de uso limitado en un número pequeño de consulados, por lo que se espera la llegada de las actas físicas con los cónsules o por valijas diplomáticas. “Vamos procesando ello y lo físico, pero no cerramos hasta que no lleguen los físicos”, señalaron. En el extranjero hubo 997.000 peruanos habilitados para votar; es decir, casi el 4% de padrón electoral. En la primera vuelta, ejerció su voto solo el 20% del total, unos 200.000. Al cierre de esta edición, la ONPE reportó 85.225 sufragantes en los cinco continentes, con base en la información recibida al momento. Para Tello, el voto en el extranjero también podría mover el tablero. “No hay ganador. Esto es demasiado apretado [...] Actas procesadas, considerando las que llegan del extranjero, las podríamos tener tranquilamente el miércoles o jueves”, estimó. En esa línea, consideró que los resultados podrían estar asentados en unas dos semanas. Tuesta recordó que para el extranjero no hay sanción efectiva por omisión al sufragio, por lo que, de facto, es un voto voluntario. Efectivamente, según la Ley 28859 del 2006, ya no aplica la sanción con multa para los connacionales que no fueron a votar o que no cumplieron su rol de miembros de mesa. Los resultados y las proporciones en este ámbito, acotó el también politólogo, dependerán de la cantidad de electores que hayan sufragado. Refirió que “matemáticamente” puede haber chance para que el panorama actual cambie, pero dijo que ello es muy complicado. Lo cierto es que todo es cuestión de tiempo. A medida que este avanza, van llegando las actas electorales. La ONPE informó que primero arriban las de locales de votación cercanos; luego de las áreas urbanas más alejadas; les siguen las de áreas rurales y las de jurisdicciones de la Amazonía, porque el traslado es complejo por el clima, la geografía o el necesario uso de aeronaves. Las fuentes consultadas en la ONPE no se animaron a estimar cuándo se alcanzaría el 100% de actas procesadas y contabilizadas. Señalaron que esto dependerá de cómo vayan llegando las actas del interior del país, por ejemplo desde el Vraem, hacia los centros de cómputo. En igual medida, del arribo de los votos del extranjero y de cómo los JEE resuelvan las actas observadas. Para la primera vuelta, la ONPE reportó que alcanzó el 100% de actas observadas el 16 de abril, cinco días después del sufragio.