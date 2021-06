Alcalde Arias plantea cuarentena rígida y nuevas restricciones para evitar escalada de contagios en La Paz





08/06/2021 - 12:02:33

El alcalde Iván Arias anunció este martes que en “último caso” se tomarán “medidas autónomas” en el municipio paceño para evitar escalada de contagios de la Covid-19, que en julio la región podría contabilizar 1.588 pacientes por día si en las semanas precedentes no se toman acciones preventivas, como cuarentena rígida en fin de semana y restricción a la circulación de personas y vehículos entre las 22:00 y 05:00 de lunes a viernes. “Lo que estamos buscando es consenso, pero por supuesto, si no logramos ponernos de acuerdo y siguen subiendo, nosotros como municipio en La Paz deberíamos tomar medidas autónomas. No podemos ver, esperar a que la gente se muera”, afirmó Arias en conferencia de prensa. Arias se refirió a la reunión de este lunes del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) donde no se logró aprobar su propuesta de cuarentena y restricciones a la circulación, por lo que se esperará a la próxima cita para replantear la propuesta. “Por eso propondremos, en todo caso, nosotros en La Paz vamos a trabajar, reforzamos el equipo de salud de prevención aquí en el municipio; sea que tenemos que aprobar medidas restrictivas aunque sea solo para el municipio o convencer para que sean en todo el departamento”, enfatizó Arias a tiempo de recordar que es importante asumir medidas consensuadas en el departamento porque el municipio de La Paz tiene mucha interrelación con sus vecinos. Dijo que en caso se asuman acciones sanitarias solo para el municipio de La Paz, habrá el apoyo de la Policía, ya que ese fue el compromiso del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en reunión del 25 de mayo, cuando se dijo hacer “control sin represión”. Recordó que la proyección del Comité Científico de la Alcaldía de La Paz es que para la primera semana de julio, en la región, se llegue a 1.588 contagios diarios y de consolidarse este panorama, sería “inmanejable” porque no habría oxigeno suficiente ni medicamentos, agregó. “Debería haber restricciones suaves y luego más drásticas para prevenir, disminuir ostensiblemente los contagios”, sostuvo la autoridad, quien informó además que la recomendación de algunos científicos de La Paz es que haya cuarentena rígida por 15 días, sin embargo, ese criterio no fue aceptado este lunes por el COED. El alcalde de La Paz destacó las acciones sanitarias que asume su administración este mes para contener el virus. Por ejemplo, dijo, los consultorios móviles atendieron a 663 ciudadanos con pruebas rápidas y de antígeno nasal, además que entregaron kits de medicina. Adelantó que se reforzarán los controles, como los operativos de la semana pasada, para evitar el funcionamiento de locales de fiesta. Arias informó sobre las resoluciones del COED del lunes y explicó que ya enviaron una carta al presidente Luis Arce para que en reunión puedan lograr apoyo para la instalación de una planta generadora de oxígeno medicinal. Para esta iniciativa, dijo el alcalde, se cuenta con un fondo de 50.000 dólares que es resultado del aporte de empresarios. “Ojala nos reciba”, agregó. Sobre la posibilidad de que los gobiernos municipales adquieran vacunas anticovid, Arias dijo que es “muy difícil” ya que existen dos decretos supremos que restringen la compra directa a las entidades territoriales autonomías y solo puede adquirir las dosis de manera interna, por lo que la autoridad espera se modifique la normativa. En la resolución del COED destacan dos exigencias, entre ellas la instalación de una planta generadora de oxígeno medicinal, y tres prohibiciones entre ellas el consumo de bebidas alcohólicas, además decidió enviar una carta al presidente Luis Arce para solicitar audiencia con el propósito de coordinar acciones para enfrentar la tercera ola del coronavirus.