Covid-19: Estoy completamente vacunado pero me siento mal, ¿debería hacerme la prueba?





08/06/2021 - 11:32:31

BBC Mundo.- Imagínate que anoche desarrollaste un moqueo en la nariz y dolor de garganta. Cuando te despertaste esta mañana empezaste a toser y tenías fiebre. Durante este último año, tu mente inmediatamente hubiera deducido covid-19. Pero si ya has recibido las vacunas completas, podrías pensar: ¿debería hacerme la prueba de covid-19? Como médico de enfermedades infecciosas, es una pregunta que me hacen frecuentemente. La respuesta es sí. Si tienes síntomas de covid-19, deberías hacerte la prueba aún si estás completamente vacunado. No estarás en riesgo alto de hospitalización ni de enfermedad severa, pero si estás infectado podrías transmitir el virus a una persona que aún no está vacunada, que podría caer muy enferma. Las vacunas funcionan pero no son 100% efectivas Los investigadores han desarrollado unas increíbles vacunas de covid-19 durante el pasado año. La alta eficacia de estas vacunas en los estrictamente controlados entornos de las pruebas clínicas se asemeja a su efectividad en la vida real. Las vacunas ARNm elaboradas por Pfizer y Moderna siguen teniendo más de 90% de efectividad en la prevención de la hospitalización o muerte. Sin embargo, eso no quiere decir que tendrías el mismo grado de protección contra la infección. Los estudios más recientes estiman que las vacunas ARNm ofrecen 70% a 85% de protección contra una infección. Es imposible saber si una persona está completamente protegida o si todavía podría desarrollar un caso leve si queda expuesta al virus. Si por alguna razón te contagias, todavía podrías propagar el virus. Y por eso sigue siendo importante que te hagas una prueba. Las vacunas desarrolladas tienen alta eficacia, pero no garantizan que no vayas a contagiar a alguien si portas el virus. ¿Qué es un caso de postvacunación? Cuando una persona se infecta de coronavirus después de estar completamente vacunada, a eso se le llama un caso de infección postvacunación. Estos casos demuestran un principio básico de las enfermedades infecciosas, que una persona se infecte o no depende del balance entre dos factores: la intensidad de la exposición y la competencia inmunológica. La intensidad de la exposición se relaciona a la proximidad a la que una persona no infectada está a un individuo altamente infeccioso que arroja el virus mientras habla y el tiempo que los dos permanecen en contacto. La competencia inmunológica se trata de la protección inherente del cuerpo contra covid-19. Individuos que no están vacunados y que nunca se han contagiado de coronavirus no tienen protección -después de todo este es un virus completamente nuevo- mientras que la gente que sí está completamente vacunada tendrá mucha más protección. Según los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), hasta el 30 de abril de 2021 se habían detectado 10.262 infecciones postvacunación de SARS-CoV-2 en Estados Unidos y sus territorios. Estos son usualmente casos asintomáticos o de sintomatología leve, y la mayoría no requiere hospitalización. Las infecciones postvacunación continuarán y aunque es menos probable que estas personas propaguen el coronavirus que los individuos que no están vacunados, todavía lo pueden hacer. Y, ¿qué de las variantes de SARS-CoV-2? Pues, bien, el mundo ha sido afortunado que las vacunas de ARNm en particular otorgan protección significativa contra todas las variantes principales que han surgido hasta ahora. Pero es perfectamente posible que en un momento dado una cepa de coronavirus pudiera mutar y evadir parcial o totalmente la protección de las vacunas. Esta es otra buena razón para hacerte la prueba si te sientes mal. A medida que el ritmo de las vacunaciones aumenta y el número de casos diarios cae en EE.UU. y otros países, también es importante observar de cerca el coronavirus. Las pruebas de covid-19 permiten a las autoridades tener un registro de cuánto virus hay en una comunidad y los resultados positivos de las pruebas pueden ayudar a poner a las personas en cuarentena antes de que propaguen involuntariamente el virus a otros. Así que, sí, por favor hazte la prueba si tienes síntomas preocupantes, aunque estés completamente vacunado. *Arif R. Sarwari es médico, profesor titular de enfermedades infecciosas y catedrático del Departamento de Medicina de la Universidad de West Virginia, (EE.UU.). Su artículo original fue publicado en The Conversation