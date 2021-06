Covid: El mayor foco de contagio se da en los mercados de Tarija





08/06/2021 - 08:56:59

El País.- De acuerdo a estadística de personas que llegan al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD), los médicos concluyeron que el principal foco de contagios de Covid-19 se da en los mercados, pues casi el 70 por ciento de los pacientes que llegan al servicio de Terapia Intermedia e Intensiva, están relacionados a los centros de abasto, como los gremialistas y personas dedicadas a labores de casa. Los gremiales representan el 37 por ciento de los internados, los que tienen como ocupación “labores de casa” son el 29 por ciento, mientras que estudiantes y profesionales el 18 por ciento. Contrario a lo que sucedía en la primera ola de la pandemia, la cantidad de contagios en adultos mayores ahora solo representa el 11 por ciento de los que llegan al hospital de tercer nivel de la capital. Marcelo Ugarte, director interino del HRSJD, explica que esos porcentajes les lleva a concluir que el principal foco de contagio son los mercados de la ciudad, y es ahí donde el Municipio de Cercado y la Gobernación deben actuar de manera inmediata y eficiente con acciones de prevención. El médico conoce que, por ejemplo, en el mercado Campesino no existen ni lugares para el lavado de manos, además que la gente no hace uso correcto de los barbijos ni usa alcohol para desinfección, lo mismo sucede en los demás centros de abasto. Para Ugarte es importante que la gente sepa que el HRSJD tiene una determinada capacidad, y por más que se amplíen los servicios, si los contagios continúan en ascenso, nunca se podrá controlar la pandemia, porque no es suficiente la medicina asistencial, es importante la parte preventiva. José Villena, epidemiólogo del HRSJD, explicó que de las 23 camas de Terapia Intensiva 22 estaban ocupadas, mientras que en el área de cuidados intermedios el lunes estaba al 90 por ciento. En la parte de Emergencias, la capacidad era de 12 camas, pero la demanda era de 15 pacientes. Con lo se evidencia que hay servicios colapsados y otros al límite de su capacidad de internación. Dentro de esa situación sanitaria crítica, el especialista señala que una de las noticias alentadoras es que el fin de semana pasado (5 y 6 de junio), no hubo fallecidos a causa de la Covid-19. La tasa de mortalidad dentro de terapia intensiva era del 47,5 por ciento. Las comorbilidades más frecuentes (existencia de dos o más enfermedades en un individuo) eran las sobreinfecciones bacterianas y fallas renales. Respecto al porcentaje de gremiales internados, Adriana Romero, concejal municipal de Cercado, quien también es dirigente de los gremialistas, indicó que pedirá un informe para ver si esos datos son reales. Al mismo tiempo, aseguró que las dirigencias de las asociaciones de su sector exigen a sus afiliados que cumplan con el uso de barbijos y alcohol para desinfección, porque a veces es más caro pagar el tratamiento para Covid que la venta realizada en un día, según declaraciones dadas al canal de televisión Plus TLT. La dirigente también señaló que gestionan vacunas ante el Gobierno nacional, pues considera que su sector debió ser priorizado para la inmunización que ayuda a prevenir esa enfermedad, porque el permanente contacto con la población.