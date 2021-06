Sin diferencia: Gobierno autoriza aplicar segunda dosis de Sinopharm como si fuera la primera





08/06/2021 - 08:46:51

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este martes que el Gobierno nacional decidió autorizar a los servicios departamentales de salud el uso de segundas dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19 como si fueran las primeras, primeras. “Hablando de la Sinopharm, sabiendo que no existe diferencia entre la primera y la segunda dosis, autorizamos a todos los servicios departamentales de salud, que en este momento tienen las segundas dosis, a que, tomando las previsiones de que se garantice esta segunda de los primeros que recibieron la vacuna, puedan administrar la segunda dosis como primera”, indicó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa. Enfatizó que en el caso de los inmunizantes chinos no existe diferencia entre ambas dosis y que la determinación fue asumida para agilizar la campaña de vacunación en todo el país. Dijo que se tiene previsto que Bolivia reciba un nuevo lote un millón de vacunas Sinopharm el 23 de este mes. “Cada vacuna que está en la cadena de frío y no está en el cuerpo de un boliviano o boliviana significa negar de seguridad inmunológica. En vez de preocuparnos de que las vacunas se agoten, hacemos un pedido vehemente a cada uno de los servicios departamentales: vacunen a la población. Si es que en algún momento se agotan las vacunas y totalmente, habremos cumplido nuestro objetivo”, aseguró. La campaña de inmunización masiva nacional comenzó el 28 de enero. El Estado adquirió las vacunas Sputnik V, Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca. Actualmente, se prioriza a personal de salud, personas con enfermedad de base y mayores de 40 años. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) tiene planificado beneficiar, hasta octubre, a 7.180.428 personas con la campaña de vacunación a nivel nacional. “El objetivo es vacunar a la población boliviana, crear una barrera epidemiológica, es hacer que las vacunas, en vez de estar almacenadas en nuestras cadenas de frío, estén cumpliendo función en cada uno de los bolivianos y bolivianas. Por eso, hemos determinado esa autorización de utilización de las vacunas en segundas dosis como si fueran primeras, tomando siempre la previsión”, sostuvo. Pidió que los gobiernos subnacionales puedan coordinar con el Gobierno nacional para agilizar la adquisición de inmunizantes para enfrentar la pandemia del virus durante esta etapa de la tercera ola de contagios en el Estado Plurinacional. El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta el lunes 1.470.833 personas ya fueron inmunizadas con las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19 y 407.869 recibieron las segundas dosis en el territorio nacional.