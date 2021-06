Desde el propio MAS emerge el llamado bloque Choquehuanca





08/06/2021 - 08:38:17

Página Siete.- Desde el mismo Movimiento Al Socialismo (MAS) emergió el llamado “bloque Choquehuanca”. La corriente respeta el liderazgo del expresidente Evo Morales como máxima autoridad de esa organización política, pero está en contra de “la rosca que lo rodea”. Quienes han seguido el surgimiento de este grupo indican que empezó a tomar más forma después de las elecciones subnacionales, que tiene presencia en varias regiones del país y que, si bien pide renovación, busca también la unidad dentro del partido azul. Carlos Nina, militante cruceño del MAS y excandidato por esa organización política, es quien lidera el bloque. En contacto con Página Siete, el político comentó que optaron por denominarlo “Choquehuanca” por la cultura política del Vicepresidente, que -refirió- respeta lo orgánico de los sectores sociales que son base del MAS. “Vimos la necesidad de armar un bloque llamado Choquehuanca porque vimos en el Vicepresidente a una persona seria, que respeta a las bases, que respeta a las organizaciones sociales, que respeta orgánicamente todo lo que se hace en los ampliados”, explicó. Choquehuanca es el principal referente de la corriente indigenista dentro del MAS, que tiene una fuerte base aymara, se inclina al cuidado de la Madre Tierra y a la promoción del “vivir bien”, y que en el último tiempo apuesta por la formación de liderazgos. El 21 de mayo, cuando asistió a la inauguración de una escuela de cuadros, el Vicepresidente dijo a los jóvenes: “Somos millones, por eso nos tienen miedo y no quieren que surjan líderes en las provincias, en nuestros cantones. No quieren”. Nina subrayó que reconocen que Morales es el líder “indiscutible” del MAS, y aseguró que el bloque no es una organización paralela ni busca dividir al partido. “Reconocemos que el hermano Evo Morales es nuestro líder indiscutible, 14 años nos ha gobernado… la pelea no es contra el hermano Evo. Nosotros apoyamos al MAS, no somos una paralela al MAS, nacimos de las bases del MAS. Queremos reforzar al MAS”, sostuvo. También indicó que están a favor de la renovación, pero aclaró que apostar por nuevos líderes no significa que tome el poder un joven sin trayectoria orgánica ni política. “Hay ciertas élites que no dejan crecer, no dejan tener nuevos líderes. Nuevos líderes no significa que venga un muchachito y tome el poder. No. Tiene que tener experiencia, vida orgánica, vida política”, sostuvo. Consultado al respecto, Rolando Cuéllar, diputado del MAS y vicepresidente de la brigada cruceña, confirmó que se trata de un grupo del partido que tiene su epicentro en Santa Cruz. “Son compañeros de acá de Santa Cruz, que se han organizado. Es una organización social. Son militantes y dirigentes”, sostuvo a este medio impreso. Nina indicó que tienen presencia en Pando, Beni, La Paz y prevé su avance en los próximos días a otras regiones. “Ya no queremos ser más, como dice el hermano Choquehuanca, llunkus de nadie. El MAS creció, el hermano Evo nos ha enseñado. Queremos surgir, queremos ser líderes”, aseguró.