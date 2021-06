Caos en puntos de vacunación y la aplicación cae en un 34%





08/06/2021 - 08:33:40

Página Siete.- “Llegué a las 6:00 y me tocó el número 600”, dijo uno de los ciudadanos que ayer esperaba la aplicación de la segunda dosis en la Facultad de Medicina de la UMSA. Para el mediodía y luego de siete horas de espera esta persona recién se acercaba a las puertas de este punto. El jueves 3 de junio del feriado de Corpus Christi se suspendió la vacunación a nivel nacional. El viernes, todos los puntos habilitados por la universidad paceña -la Facultad de Medicina, el Monoblock y el Campus de Cota Cota- suspendieron la atención para fumigar los ambientes. Por eso, los centros masivos en La Paz fueron rebasados ayer por la población, en especial por las personas que esperaban la segunda dosis desde la anterior semana. En las últimas semanas, la aplicación de las dosis en el país cayó un 34%, según una revisión de datos de los reportes oficiales. “Llegamos a las cuatro de la madrugada y había todo un problema. Muchos querían hacer una segunda fila para la segunda dosis y otros pretendían crear una tercera para dar prioridad a los adultos mayores. Todo eso ocasionó disputas”, dijo Armando F., un ciudadano que ayer recibió la vacuna a las 10:30, después de seis horas y media. En la Facultad de Medicina la fila se extendía por varias cuadras hasta el colegio Bancario, de Miraflores En el Instituto Americano la escena fue similar. Amanda Cárdenas dijo que llegó a las 6:00. “Estamos desde el viernes peregrinando por la segunda dosis. Nos acabamos de enterar que sólo tienen 800 vacunas. Hay mucha gente en la fila. No recibimos información, hacemos fila por más de seis horas y nos dicen que debemos volver mañana”, dijo. Otras personas estaban aún más preocupadas porque temen que si no reciben la segunda dosis en los 21 días exactos, la vacuna puede perder efecto. Sin embargo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que se puede recibir la segunda dosis hasta 28 días después de la primera. Luis Castro, encargado de este punto de vacunación, confirmó que ayer tenían 700 primera y 800 segunda dosis de la vacuna Sinopharm. “Muchas personas se quedarán esperando, yo haré el conteo y les pediré que mañana retornen”, afirmó. En este punto se redujo el personal que atendió desde el inicio. Una situación similar ocurrió en Infocal de El Alto. Las personas que aguardaban por una vacuna no respetaban el distanciamiento. Se registraron, además, aglomeraciones y muchos temían contagiarse en la misma fila. Problemas y largas filas también se registraron en varios puntos de inmunización de las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Erwin Viruez, director de Sedes cruceño, dijo que a partir de hoy sólo se vacunará a las personas que deben recibir la segunda dosis hasta el arribo de nuevos lotes. Ayer distribuyeron todo lo que tenían: 28.000 vacunas. Evaluación Entre el 11 y el 17 de mayo llegaron 1,4 millones de vacunas, lo que permitió subir el número de personas inmunizadas al día hasta alcanzar las 55.844, como ocurrió el 21 de mayo. Esa misma semana se logró aplicar un cuarto de millón de vacunas a un promedio de 36.411 diarias. Dos semanas después ese promedio bajó a 23.712, registradas la anterior semana, lo que representa una caída del 34%. El descenso de aplicaciones ocurre en medio de la escasez de primeras dosis, ocho regiones reportaron que se van agotando las vacunas. Hasta el domingo se aplicaron 1,4 millones de inoculadores de los 1,8 con los que en este momento cuenta el Gobierno. Es decir que quedan un poco más de 355 mil vacunas para los Sedes del país. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, dijo que 100 mil vacunas rusas Sputnik V llegarán a Bolivia entre este jueves y viernes, junto a un importante lote de fármacos para luchar contra la Covid. Reiteró que para la tercera semana de este mes se espera desde China un millón de dosis Sinopharm.