El Presidente instruye bajar en un 30% la planilla del TGN





08/06/2021 - 08:19:14

Página Siete.- El presidente del Estado, Luis Arce, instruyó al Ministerio de Economía una reducción del 30% en la planilla del Tesoro General de la Nación (TGN). En la Comisión de Planificación y Política Económica de Diputados indicaron que desde enero ya se aplica una disminución del presupuesto en todas las entidades estatales. “Le instruimos a nuestro Ministro de Economía que reduzcamos en 30% la planilla del TGN y sigamos creando ítems en salud y educación”, afirmó el mandatario durante un homenaje por el Día del Maestro, un acto en el que participaron autoridades del Gobierno y del sector educativo. Arce recordó que al inicio de su gestión encontró un déficit fiscal del 12,2% del Producto Interno Bruto (PIB). “Nunca tuvimos un déficit (fiscal) tan alto, a excepción de aquel mal recordado período de la UDP (Unidad Democrática y Popular) en nuestro país”, precisó. Página Siete consultó al Ministerio de Economía cómo se procederá para cumplir con este instructivo, desde cuándo se aplicará y si se necesitará reformular el Presupuesto 2021, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Al respecto, se trasladó la consulta al diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara Baja, quien indicó que desde la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE 2021) se viene aplicando una política de austeridad con la reducción del gasto corriente entre un 20% a 30% en todas las entidades. Se prioriza el gasto en salud y educación y por consiguiente la creación de ítems.



“Desde que se ingresó al Gobierno, en noviembre de 2020, se viene aplicando una política de austeridad, lo cual sirve para reducir gasto corriente (se redujo en todas las entidades entre un 20% hasta un 30%) y con esos recursos poder incrementar las prioridades que requiere el país (salud-educación), en este caso para la creación de ítems. Se viene aplicando con el PGE 2021 y se continuará trabajando en ese mismo sentido”, precisó. El TGN está dentro de la administración central y ahí se inscriben los recursos por impuestos nacionales y préstamos, las transferencias al resto del sector público, obligaciones estatales como el pago de pensiones y el servicio de la deuda, entre otros. La Ley Financial 1356 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2021 prevé un gasto corriente consolidado menor en 6% respecto a la gestión 2020. Se redujo de 137.996 millones de bolivianos a 129.807 millones de bolivianos y prioriza la inversión pública, garantiza recursos para bonos sociales y otorga certidumbre a las políticas económicas que ejecuta el Gobierno, según informó el Ministerio de Economía tras su aprobación. En el marco de la política de austeridad, para el PGE 2021 en relación con el presupuesto de la gestión pasada, los sueldos y salarios de los ministerios del Órgano Ejecutivo se disminuyeron en 7,1% al pasar de 4.086 millones de bolivianos a 3.796 millones de bolivianos. En las instituciones descentralizadas la reducción alcanza a 7,8%, de 2.032 millones de bolivianos a 1.873 millones de bolivianos. El gasto en las empresas públicas bajó en 1,3% de 2.893 millones de bolivianos a 2.854 millones de bolivianos. Para este año se programó una inversión pública de 4.011 millones de dólares distribuidos en 1.452 millones de dólares en infraestructura, 1.399 millones de dólares para el sector productivo, 998 millones de dólares para el sector social y 162 millones de dólares al sector multisectorial. René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, opinó que en pasados años hubo una sobreexpansión del gasto público para impulsar la demanda, pero luego cayeron los ingresos, aumentó el déficit y hoy no se cuenta con recursos para salud o educación que son fundamentales. “Al calor de la bonanza, el error fue hacer crecer el gasto sin tener recursos suficientes. Se alertó que se debía contener esto y ahora en situación de crisis recortar gasto es complicado”, indicó.