Masiva caída de medios, redes y sitios de gobierno en internet: investigan un posible ciberataque





08/06/2021 - 08:15:18

Infobae.- Decenas de grandes portales de noticias y plataformas de streaming quedaron inaccesibles este lunes tras la caída de un importante proveedor de servicios digitales. El fallo afectó a medios como el New York Times, The Guardian, la cadena CNN o Le Monde de Francia. También portales muy populares como Twitch y Reddit, así como numerosas páginas oficiales del gobierno británico, cuya cuenta de Twitter informó: “Estamos al tanto de los problemas con la página Gov.uk, que significa que usuarios podrían no acceder al sitio”. A su vez, al intentar consultar la página de la Casa Blanca aparecía un mensaje diciendo que el portal “no estaba funcionando”. Además, se registraron caídas en plataformas de streaming como HBO Max, Hulu y Spotify. Todos ellos usan el mismo CDN (Content Delivery Network, la red de distribución de contenidos) Fastly. La página web especializada en la detección de fallos de este tipo Down Detector apuntaba que había “una avería de gran envergadura en Fastly”, suministrador estadounidense de servicios informáticos. El proveedor informó en su web a las 9.58 GMT que estaba investigando un “potencial impacto en la performance con sus servicios de CDN”. Después de 30 minutos, emitió cinco actualizaciones con el mismo mensaje: las averiguaciones continúan. A las 10.44, el equipo técnico informó que el problema ha sido identificado. Quince minutos después, y casi una hora exacta después del primer reporte, señalaron que la solución estaba siendo implementada, pero que los clientes podrían continuar sufriendo demoras de carga mientras se restablece el servicio. Progresivamente, los portales volvían a ser accesibles. Fastly proporciona servicios de computación en la nube, vitales pero de funcionamiento oculto, a muchos de los sitios web de alto perfil, ayudándoles a almacenar, o “cachear”, contenidos en servidores de todo el mundo, lo que permite a los usuarios obtenerlos más rápidamente y sin problemas en lugar de tener que acceder al servidor original del sitio. Según el reporte de Fastly, el impacto tuvo un alcance prácticamente global. Asia/Pacífico: (Auckland (AKL), Brisbane (BNE), Dubai (FJR), Hong Kong (HKG), Melbourne (MEL), Osaka (ITM), Perth (PER), Singapur (SIN), Sydney (SYD), Tokio (HND), Tokio (TYO), Wellington (WLG), Singapur (QPG), Tokio (NRT)) Sudamérica: Buenos Aires (EZE), Bogotá (BOG), Curitiba (CWB), Río de Janeiro (GIG), Santiago (SCL), Sāo Paulo (CGH), Sāo Paulo (GRU), Lima (LIM) Europa: Ámsterdam (AMS), Copenhague (CPH), Dublín (DUB), Fráncfort (FRA), Fráncfort (HHN), Helsinki (HEL), Londres (LCY), Londres (LHR), Londres (LON), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Marsella (MRS), Milán (MXP), Oslo (OSL), París (CDG), Estocolmo (BMA), Viena (VIE), Múnich (MUC) Norteamérica: Ashburn (BWI), Ashburn (DCA), Ashburn (IAD), Ashburn (WDC), Atlanta (FTY), Atlanta (PDK), Boston (BOS), Chicago (CHI), Chicago (MDW), Chicago (ORD), Chicago (PWK), Columbus (CMH), Columbus (LCK), Dallas (DAL), Dallas (DFW), Denver (DEN), Houston (IAH), Jacksonville (JAX), Kansas City (MCI), Los Ángeles (BUR), Los Ángeles (LAX), Los Ángeles (LGB), Miami (MIA), Minneapolis (MSP), Minneapolis (STP), Montreal (YUL), Nueva York (LGA), Newark (EWR), Palo Alto (PAO), Phoenix (PHX), Portland (PDX), San José (SJC), Seattle (SEA), St. Louis (STL), Toronto (YYZ), Vancouver (YVR) Sudáfrica: Ciudad del Cabo (CPT), Johannesburgo (JNB) India: Chennai (MAA), Bombay (BOM), Nueva Delhi (DEL)