No se cumple el compromiso y hay desatención en cementerios Covid-19; la gente debe cavar las fosas en Santa Cruz





07/06/2021 - 20:17:46

El Deber.- Los cementerios municipales creados por la Alcaldía para aliviar la falta de espacio en los camposantos siguen sin apoyo oficial. Tras una semana del compromiso público manifestado por el alcalde Jhonny Fernández, la maquinaria no ha llegado ni a Santa Clara ni a Los Cusis. Los familiares que acuden para enterrar a sus difuntos deben cavar ellos mismos la fosa. Los concejales de Comunidad Ciudadana - Autonomía por Bolivia (C-A) y Demócratas denuncia esta situación y piden al municipio que actúe con celeridad. Manuel Saavedra (Demócratas) lamenta la falta de maquinaria que prepare las fosas para ayudar a las familias en estos difíciles momentos. "Si no hay recursos para pagar una persona para cavar las fosas, lo tiene que hacer ella misma", asegura después de visitar ambos cementerios. El municipio dispuso dos camposantos para que se pueda enterrar los a familiares que fallecieron con Covid-19. Tanto el Santa Clara como Los Cusis forman parte de un plan de ayuda a las familias de escasos recursos que no logran un espacio en los cementerios municipales. Saavedra recuerda que la pasada semana pidieron apoyo al alcalde Fernández para destinar maquinaria a estos dos lugares. "Los compromisos hay que cumplirlos, más cuando se trata de ayudar a las personas de escasos recursos", manifiesta el concejal. En su visita a los dos cementerios observó las condiciones de abandono y suciedad en la que se encuentran. "Tenemos que darles condiciones dignas, un lugar limpio", solicita, sobre todo cuando estas familias se encuentran en situaciones de dolor y sufrimiento.

CA piden priorizar la salud y ponerse del lado de los vecinos La concejal de CA, Edith Ávalos, pidió al alcalde que deje de utilizar la pandemia de manera política y se ponga "del lado de los vecinos". La edil opositora exigió la realización de "rastrillajes verdaderos y no solo para las cámaras". Ávalos señalo la falta de un plan que "priorice la vida" y ayude a las personas que requieren atención médica. A diario los cruceños ruegan por un espacio en los hospitales o deben recurrir a medicamentos sobrevaluados para sus tratamientos contra el Covid-19. "La gente muere en sus casas y peregrinan por espacio para enterrar a sus familiares. Se encuentran completamente desprotegidos", denuncia. Su colega Karina Orihuela reclama por una mayor atención en los centros hospitalarios de los diversos distritos municipales, en especial los del 8, 13 y 14. "La gente viene al centro porque los hospitales de los distritos no logran atender, les falta implementación". Finalmente, el concejal José Alberti abre la puerta para que se pueda reencauzar los recursos municipales y reforzar la ayuda a los más necesitados. "Tenemos un proyecto de ley para que parte del dinero recaudado con el 'perdonazo' vaya al sector salud". Desde la pasada semana, Alberti propone que se declare a la ciudad como zona de emergencia y "poder hacer cambios de partida presupuestaria". Además, esta declaratorio permite recibir la ayuda de otros actores privados o encaminar la ayuda internacional en favor de los pacientes Covid-19.