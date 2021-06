Mamani: Si Mesa no fue aliado de Añez apoyará el juicio de responsabilidades en el Legislativo





07/06/2021 - 20:11:50

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, pidió este lunes coherencia a Carlos Mesa, jefe de la agrupación política Comunidad Ciudadana (CC), para que instruya a sus legisladores el apoyo a un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, cuando este sea tratado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Estas declaraciones surgen tras la afirmación sostenida por Mesa de que no tuvo ningún tipo de alianza con el gobierno de facto durante los más de once meses de gestión. “Él puede decir, pero los hechos nos dicen otra cosa y vamos a demostrar con qué hechos está comprometido el señor Carlos Mesa. Vamos a esperar las decisiones finales de sus parlamentarios inclusive, si van a apoyar el juicio de responsabilidades, vamos a ver cuan coherente es con lo que él dice y en lo que hace mediante su agrupación Comunidad Ciudadana”, manifestó. Mamani señaló que Mesa pretende lavar su imagen al no aceptar que fue uno de los principales actores de todo el proceso de desestabilización que se generó en Bolivia tras las elecciones generales de octubre de 2019 que dio paso a la consolidación del golpe de Estado y posteriores masacres. “No quiere aceptar que ha sido parte de todo el complot que pasó en todo el país, eso es lo que le preocupa, porque la justicia tarde o temprano le caerá a toda la gente que ha cometido delitos en nuestro país”, subrayó. El 21 de octubre de 2019, tras verse perdedor, el entonces candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, llamó a la movilización para supuestamente defender el voto popular y así forzar a una segunda vuelta, llamado que concluyó con el saqueo y quema de los Tribunales Electorales Departamentales y posterior golpe de Estado en noviembre del mismo año.