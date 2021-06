Cruz: La emergencia no solo es la falta de oxígeno… estamos en una tormenta





07/06/2021 - 20:08:19

Opinión.- “La emergencia no solo es la falta de oxígeno, también es la falta de personal, vacunas, infraestructura, estamos, estamos en una tormenta”, dijo el secretario del Salud de la Alcaldía, Aníbal Cruz, en una entrevista con Unitel referente a la carencia de personal de salud. Los hospitales carecen de personal y el pedido de los ítems en salud al Gobierno se hace más fuerte en medio de la pandemia. “El municipio, administrativamente, está respondiendo; pero la competencia del personal de salud es del Ministerio”, indicó Cruz, pues recientemente el Gobierno se comprometió a renovar los contratos con el personal. También aseguró que el personal de los hospitales del Norte y del Sur se están abocando a atender a los pacientes con la COVID-19 en emergencias. Otras patologías se atienden en consulta externa y si se requiere el servicio de emergencias se los deriva al hospital Viedma. La anterior semana tanto en el hospital del Norte como en el del Sur se les entregaron camas para la terapia intensiva, esto ayudará a los pacientes, pero duplicará el trabajo del personal de salud debido a que son escasos. También los intensivistas se quejaron porque además de carecer de recursos humanos les faltaba insumos médicos, medicamentos y respiradores, una situación que aún no se supera en el país.