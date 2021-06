Bolivia logra superávit comercial de $us 453 millones al primer cuatrimestre





ABI.- El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informó este lunes que en el primer cuatrimestre (enero a abril) de este año, Bolivia logró un superávit comercial de $us 453 millones, lo que es positivo y una muestra de recuperación del comercio exterior. "En solamente estos cuatro meses tenemos un superávit comercial de $us 453 millones, esto es muy significativo considerando que muchas de las exportaciones y de los precios internacionales se han visto bastante disminuidos durante el año 2020", dijo Blanco en rueda de prensa. Según datos de la autoridad, de enero a abril de 2021 las exportaciones llegaron a $us 3.096 millones y las importaciones a $us 2.643 millones, en comparación al mismo periodo de 2020 cuando las exportaciones alcanzaron a $us 2.310 millones y las importaciones a $us 2.282 millones. "De enero a abril de este año 2021 hemos exportado un 17,52% más en términos de volumen (…) y también en términos de valor, hemos recibido por esas exportaciones un 34,16% más", agregó la autoridad. Blanco detalló que esos resultados significan que no solo los precios internacionales se vienen estabilizando, sino también que el país logró exportar mayor cantidad de productos durante ese periodo. "Hemos exportado $us 786 millones más que en el mismo rango de tiempo en el año 2020. Adicionalmente cabe destacar que tenemos un superávit comercial, es decir, que nuestras exportaciones luego de mucho tiempo están superando a nuestras importaciones", destacó. De acuerdo con el Viceministro, los principales mercados de las exportaciones bolivianas son el Mercado Común del Sur (Mercosur) (24%), la Comunidad Andina (CAN) (15%), India (14%) seguido por la Unión Europea (10%), Japón (9%), China (7%), Estados Unidos (5%), Corea del Sur (5%), Canadá (2%) y resto de países (9%).