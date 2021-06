La CNS Cochabamba se declara sobrepasada y exige cuarentena a la Gobernación





07/06/2021 - 19:58:06

Los Tiempos.- La gerente regional, Jenny Magne, dijo este lunes que la Caja Nacional de Salud (CNS) está “sobrepasada” y pidió a la Gobernación declarar una cuarentena rígida porque ya no hay disponibilidad de oxígeno y no se está haciendo un control epidemiológico de la pandemia. “Exigimos que se dicte cuarentena rígida porque la capacidad hospitalaria ha sido sobrepasada en todo el departamento”, declaró. Con la crisis sanitaria la demanda de oxígeno de la CNS aumentó de 70 cilindros días a 230 cilindros, pero con la agravante de que la empresa proveedora les ha hecho conocer que no puede aumentar más ese cupo. Magne dijo que actualmente tienen 158 pacientes Covid-19, entre nuevos y personas con secuelas que necesitan de oxígeno. Y, si bien, podrían aumentar camas en otros espacios el problema es la dotación de oxígeno. “Hemos hospitalizado este fin de semana demasiada cantidad de pacientes demandando oxígeno y paralelamente pacientes que están con secuelas de Covid-19 y necesitan oxígeno y al no tener en sus domicilios ha acudido a la CNS. Esto ha sobrepasado la capacidad de producción de oxígeno y también de camas”, dijo. Siguió: “Por ello llamamos a la Gobernación y exigimos que se dicte una cuarentena rígida; hemos mandado dos pronunciamientos a la Gobernación y COED, ya que los pacientes están con alta demanda de atención”. Pandemia: cifras El último reporte del Sedes del 6 de junio da cuenta de 332 nuevos contagios y se lamentaron 11 fallecimientos.