Fiscalía asegura que no es necesario enviar fiscales a EEUU por el caso Murillo





07/06/2021 - 19:53:45

La Fiscalía General del Estado consideró hoy que “no es necesario” enviar fiscales a Estados Unidos para que sigan el caso del exministro Arturo Murillo, según afirmó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe. "Como ustedes conocen, nuestros canales de comunicación siempre son fluidos. No es necesario realizar ningún traslado de ninguna autoridad, siendo que nos encontramos en una etapa preliminar donde se verificará y dispondrá la medida cautelar correspondiente. Al respecto, nosotros ya podremos ver de manera más clara las acciones que tenemos que seguir este próximo 9 de julio", dijo. Según informó el Ministerio Público, se tienen nueve procesos en contra de Murillo por delitos de uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Quispe dijo que se pedirá la colaboración correspondiente para que Murillo rinda cuentas ante el estado boliviano por los acontecimientos en Sacaba y Senkata, daño económico al país, entre otros. Asimismo, el Ministerio Público no confía en la labor de la Interpol en los procesos de extradición de Murillo y del exministro de Defensa, Fernando López. Acerca del lugar donde reside López, según el Ministerio Público se tienen “indicios” del lugar de residencia.