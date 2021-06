Muertos sin nombre aumentan en el Cementerio de Cochabamba





07/06/2021 - 15:48:54

Opinión.- "Estoy sometida a un estrés terrible... están llegando N.N., difuntos en las calles. Nos encontramos colapsados". La descripción ha sido hecha por la administradora del Cementerio General de Cochabamba, Lilian Scott, quien ha confesado que dada la situación "insostenible" de ese camposanto, una de las decisiones tomadas es que los cuerpos que lleguen de otros sitios no son aceptados. "Tenemos conocimiento de que hay provincias con crematorios, como Colcapirhua y Sacaba. Los fallecidos que llegan de allí ya estamos rechazando en el Cementerio de Cercado", señaló Scott, consultada por los medios de comunicación. Volvió a hacer énfasis en el colapso de los hornos para trabajar los cadáveres, puesto que se creman de 13 a 14 por día. Además, las reservas para cremar los cuerpos han copado el funcionamiento hasta el miércoles. "Esperamos, a la brevedad, que podamos adquirir un nuevo crematorio. Ayer se hicieron programaciones para lunes y martes". Según Scott, aumenta el arribo de restos mortales que no cuentan con nombres y apellidos. En la jerga policial, esto se conoce como "N.N." (significa que la persona carece de una identidad específica). Respecto a la posibilidad de enterrar los cuerpos de las personas que tuvieron COVID-19, Scott expresó que ello solo aplicará en casos en los que los familiares tengan mausoleos o criptas. De lo contrario, no será posible, pues entiende que "los (cajones) que son enterrados sin cremar (de personas) con COVID no pueden ser abiertos nunca más". NIÑOS, NO PERMITIDOS La entrada de los menores de edad no está permitida durante las visitas. Esto, para evitar mayor presencia de ciudadanos y, por ende, que la concentración del virus pueda ser superior en el recinto. Las visitas se han habilitado de lunes a miércoles, con la restricción de que los dolientes entren según la terminación de sus cédulas (en la mañana ingresan las personas con finalización en número par, mientras que en la tarde lo hacen las que poseen carnet acabado en dígito impar).