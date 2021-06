Preliminares: El partido de AMLO gana, pero cede poder en las elecciones legislativas en México





07/06/2021 - 07:48:37

BBC Mundo.- Aunque su nombre no estaba en las papeletas, estas elecciones eran vistas como una forma de evaluar el apoyo a AMLO. El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se perfila como vencedor de las elecciones legislativas intermedias de este domingo en México pero pierde la mayoría absoluta de la que gozaba hasta ahora. Según los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtendría entre 190 y 203 diputados. Hasta ahora, tenía 256 de los 500 que conforman la Cámara de Diputados. Sin embargo, en su conjunto, los partidos que respaldan a AMLO sí mantendrían la mayoría absoluta, pues el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) conseguiría entre 40 y 48 diputados y el Partido del Trabajo entre 35 y 41. Ello les permitiría sumar entre 265 y 292 curules. De confirmarse estas tendencias, Morena estaría perdiendo en torno a un 20% de sus legisladores y dependerá más de sus aliados para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso. En cuanto a la coalición opositora, el Partido Acción Nacional (PAN) recuperó presencia y conseguiría entre 106 y 117 diputados, frente a los 77 que tenía hasta ahora. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lograría entre 63 y 75 curules, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) alcanzaría entre 12 y 21. Las cifras ofrecidas por el INE corresponden a un procedimiento que se conoce como "conteo rápido", mediante el cual se suelen estimar los resultados electorales a partir del análisis de una muestra representativa de las votaciones. Si los resultados finales ratifican esta tendencia, la coalición de AMLO ya no gozaría de una mayoría calificada (dos terceras partes de la Cámara) necesarias para impulsar algunas reformas de calado previstas en su proyecto denominado como Cuarta Transformación (4T), que incluye cambios constitucionales. Para este tipo de medidas se requieren 334 diputados pero la alianza oficialista sumaría como máximo 292, según el conteo rápido. Esta situación permitiría al oficialismo hacer cambios en leyes y aprobar presupuestos o iniciativas, pero no aquellas de rango constitucional que AMLO desea para consolidar sus cambios. Al mismo tiempo, los partidos de la coalición opositora obtendrían entre 181 y 213 curules, un número suficiente para conformar una minoría que les permitiría evitar que el oficialismo apruebe reformas importantes sin dialogar y negociar con ellos. Aunque no participaba como candidato, estas elecciones eran vistas por muchos como un termómetro sobre el apoyo a López Obrador y a su programa de gobierno. Desde ese punto de vista, el oficialismo consigue una victoria con sabor agridulce. La de este domingo ha sido la elección más grande en la historia de México, pues además de los 500 miembros de la Cámara de Diputados, se escogían los gobernadores de 15 de los 32 estados y unos 20.000 cargos locales. Estaban convocados a participar unos 93 millones de electores y, de acuerdo con los datos ofrecidos por el INE, la participación se ubicó entre 51.7% y 52.5%.