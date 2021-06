Bombas de humo, cabezas humanas, robo de urnas y quema de boletas: violencia en las elecciones en México





07/06/2021 - 07:42:44

Infobae.- Los comicios intermedios de este domingo, considerados los más grandes de la historia de México, avanzan sin apenas contratiempos con la instalación de la práctica totalidad de las mesas de votación pese a una campaña marcada por la violencia política, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova. Informó que a mediodía se había confirmado la instalación del 81,3 % de las casillas o mesas electorales, y solamente 14 no serán instaladas, de un universo de 162.570. Este 6 de junio más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para renovar a más de 20.000 cargos. Entre estos, los 500 legisladores de la Cámara de Diputados, 15 de 32 gobernadores, 30 congresos locales y 1.923 ayuntamientos.



En Tijuana arrojaron dos cabezas humanas en casillas para votar Varias personas arrojaron en dos eventos distintos cabezas humanas frente a dos mesas de votación de Tijuana, durante la celebración este domingo de las elecciones intermedias, consideradas las más grandes de la historia de México. En la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, un hombre se acercó a la casilla 1440, localizada en la calle Hacienda de las Palmeras, fraccionamiento Terrazas del Valle, y arrojó una cabeza humana para después darse a la fuga. El hallazgo provocó que se interrumpiera el proceso electoral en la casilla. Testigos aseguraron que el presunto responsable fue un sujeto que huyó a pie tras dejar los restos. Hasta el momento no se ha reportado ningún detenido.



Dicho incidente ocurrió aproximadamente a las 09:00 horas. Unos cuarenta minutos después en otra calle de esta ciudad fronteriza otra persona lanzó restos humanos dentro de dos bolsas a unos cien metros de distancia de otra mesa de votación. Pasado el mediodía, de acuerdo con la agencia EFE, otro suceso similar ocurrió en la colonia (barrio) Mariano Matamoros, cuando se lanzó otra cabeza humana. En Mexicali, otra de las ciudades más importantes de la región, también se registraron varios incidentes. El primer reporte del día en Mexicali se dio de madrugada cuando un grupo de hombres armados dispararon a las oficinas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un grupo armado robó boletas y sometió a votantes en una casilla de Oaxaca La delincuencia vuelve a atentar contra la democracia en Oaxaca. Esta ocasión, se reportó que un grupo armado irrumpió en el módulo electoral instalado en la escuela primaria “Delfino Mijangos Rudo” en la colonia Progreso de Lagunas. De acuerdo con el testimonio de un funcionario de casilla, esta mañana, los sujetos entraron armados a la casilla, amagaron a los votantes y funcionarios, y prosiguieron a robar la paquetería electoral. A raíz de ello, la jornada electoral se suspendió y la ciudadanía lamentó la violencia generada. No se reporta gente herida, sin embargo, tampoco se registra la presencia de la Guardia Nacional. Esta mañana, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro, confirmó la quema de paquetería electoral y las instalaciones de las casillas en los municipios de Santiago Laollaga y Santa María Xadani en el Istmo de Tehuantepec. Desde la madrugada de este 6 de junio, un grupo de personas causó destrozos en la sede del Consejo Municipal Electoral de esta población, además le prendieron fuego a una palapa en el balneario del Ojo de Agua. Durante la mañana los inconformes bloquearon el acceso a la población y prendieron fuego a varias llantas, cerca de las 9:00 horas levantaron uno de los bloqueos y se concentraron en frente del Palacio Municipal. Pobladores de Jericó, en Chiapas, quemaron boletas electorales Pobladores de la localidad de Jericó, en el municipio de El Parral, en Chiapas, quemaron boletas y algunos otros materiales electorales en la sección 1837, dijo Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). “Se está dando parte a las autoridades ministeriales para que procedan conforme a la ley”, anunció en una conferencia de prensa llevada a cabo la mañana de este domingo, que se disputan las elecciones más grandes del país, con más de 20 mil cargos públicos en juegos. “El único reporte que tenemos oficialmente de incidencia es el que se presentó en la casilla de Jericó, El Parral, en la casilla sección 1837, básica contigua 1 y 2, donde fue quemada la documentación electoral”, mencionó.



Otras fuentes aseguraron que los pobladores de la entidad, detuvieron a una persona que fue identificada como operador del partido Chiapas Unido, de registro estatal. Arrojaron una bomba de humo a una casilla electoral en Naucalpan Desde una motocicleta, sujetos arrojaron una granada de fragmentación hacia la casilla 2895 ubicada en el fraccionamiento Paseos del Bosque en el municipio de Naucalpan, se reportaron personas lesionadas. Al lugar, acudieron elementos de Protección Civil y del cuerpo de bomberos para retirar el objeto y la jornada electoral pudiera seguir con normalidad. Asimismo, al lugar de los hechos llegó la Guardia Nacional y se informó que la bomba de humo estaba inactiva. Los ataques violentos a módulos electorales no cesan. Esta mañana, sujetos irrumpieron con violencia en la casilla 5491 instalada en de Unidad Lázaro Cárdenas en Metepec, Estado de México, donde destruyeron el mobiliario, realizaron disparos y robaron las boletas electorales. “¡Chicos, las boletas!”, gritó una asistente atemorizada ante los actos. A pesar que algunos votantes y funcionarios de casillas intentaron hacer frente a los sujetos y evitar que huyeran, éstos respondieron con más violencia y lograron huir del lugar abordo de carros y camionetas particulares.