Trump insta al mundo a presentarle a China una factura de 10 billones de dólares por la pandemia





07/06/2021 - 07:33:50

RT.- El expresidente estadounidense Donald Trump dio un discurso durante la convención anual estatal del Partido Republicano de Carolina del Norte, celebrada este sábado en la ciudad de Greenville. Durante su intervención, el político criticó a Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., exigió que China pagara a todos los países por el daño causado por la pandemia, y comentó el bloqueo de sus cuentas en las plataformas de Facebook por dos años, entre otros temas.



"No es un gran médico, sino un gran promotor" El exmandatario se unió a un coro de políticos republicanos que critican a Fauci por pedir a los estadounidenses que usen máscaras para protegerse del covid-19. "No es un gran médico, pero sí un gran promotor", señaló Trump y agregó que al principal asesor médico de Joe Biden "le gusta la televisión más que a cualquier político en esta sala. Se ha equivocado en casi todos los temas y se equivocó con Wuhan y con el laboratorio también", subrayó. China debe "compensar el daño que ha causado" Así, el exmandatario hizo referencia a una teoría de que el virus mortal podría haberse escapado del Instituto de Virología de la ciudad china de Wuhan –una posibilidad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó anteriormente de "extremadamente improbable"– y declaró que el gigante asiático debe pagar al resto del mundo por los daños causados por la pandemia. "Todas las naciones deberían trabajar juntas para presentar a China una factura por un mínimo de 10 billones de dólares para compensar el daño que ha causado", dijo. "Todos deberíamos declarar con una voz unificada que China debe pagar", agregó.



Comentarios sobre el bloqueo de sus cuentas de Facebook A continuación, Trump comentó la reciente decisión de Facebook de bloquear sus cuentas en en la plataforma al menos hasta enero del 2023. "Puede que me permitan volver dentro de dos años. No me interesa demasiado", dijo el exmandatario, que se refirió al director ejecutivo de la plataforma, Mark Zuckerberg, como una "belleza". Trump también recordó la investigación sobre la Organización Trump iniciada el pasado mayo por la Oficina del Fiscal General del estado de Nueva York, y la calificó como "la última expedición de pesca". Agregó que era el último intento de los demócratas para derribarlo después de dos intentos de 'impeachment' cuando era presidente. "Ha sido una caza de brujas de cinco años, bulo tras bulo", declaró, añadiendo que sus oponentes "no pararán hasta noviembre del 2024", cuando se celebren las siguientes elecciones presidenciales. "La supervivencia de Estados Unidos depende de nuestra capacidad para elegir republicanos en todos los niveles, comenzando con las elecciones intermedias del próximo año", concluyó Trump.