Covid: Bolivia, entre el colapso de las UTI y los cobros excesivos





07/06/2021 - 07:08:36

El País.- El aumento de los contagios por coronavirus (Covid-19) en Bolivia se ha vuelto tan común que a medida que se acerca el invierno cada vez es más frecuente escuchar el deceso de al menos una persona por este virus. Pero lo llamativo no viene a ser la muerte del paciente (que de por sí es lamentable), sino que, para llegar a ello, en varios casos, fue por la falta de insumos y medicamentos que un paciente requiere para ser atendido. Bajo este preocupante panorama, las autoridades tanto nacionales como departamentales recurren a tomar medidas más restrictivas para evitar el contagio en lugares con aglomeraciones, apelando a la consciencia de la ciudadanía. No obstante, el problema se ha trasladado a los diferentes hospitales y centros de salud que desde el comienzo de la pandemia en el país claman por equipamiento médico para desempeñar su trabajo de manera óptima. Camas UTI a tope Durante esta semana tanto en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija se conocieron de casos positivos que murieron por la falta de oxígeno y porque no consiguieron espacios en las unidades de terapia intensiva. Según las familias de los afectados, muchas personas tienen que peregrinar por los establecimientos de salud para poder ser atendidos. Oxígeno urgente De igual manera, la crisis del oxígeno se siente en las calles. En estos días, conseguir un botellón de oxígeno para la atención de sus seres queridos en casa se ha vuelto un martirio. Aún con la llegada de oxígeno medicinal proveniente de los países vecinos, la búsqueda desesperada de este elemento ha puesto contra las cuerdas a las familias que incluso tienen que recurrir a las redes sociales para encontrar al menos un botellón. Allí se encuentran con los especuladores, quienes buscan sacar ventaja económica de la situación. El cobro excesivo Y si de por sí estos problemas no fueran suficientes, a ello se suma las denuncias contra algunas clínicas privadas que estarían cobrando de manera “excesiva” por la atención en sus unidades de terapia intensiva a pacientes Covid. La desesperación de una familia la lleva a hacer hasta lo imposible para conseguir dinero para una persona enferma con coronavirus, ya sea acudiendo a créditos o vendiendo alguna propiedad. Según una resolución ministerial vigente, la atención en una UTI, por día, no puede superar el monto de 3.324 bolivianos. La misma también señala que los centros de salud privados solo podrán incrementar los precios en máximo de 5%, con prueba documentada sobre sus costos. Entre los precios destacan: atención integral en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) por 24 horas a 3.324 bolivianos, atención integral en cuidados intermedios por 24 horas a 2.604 bolivianos, atención integral en sala común por 24 horas a 1.137 bolivianos y hemodiálisis a 1.200 bolivianos. Sanciones A raíz de estas denuncias, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, señaló que sancionará a hospitales y clínicas que incurran en cobros excesivos por los servicios, atención y medicación para pacientes con Covid-19. “En el caso que exista sobreprecio, se va a aplicar sanciones a los hospitales, a las clínicas que están pretendiendo asaltar a los familiares metiendo la mano al bolsillo y cobrando excesivamente los medicamentos y los servicios”, mencionó. La autoridad invitó a la ciudadanía a dirigirse al Ministerio de Justicia para presentar sus denuncias sobre ese tipo de hechos y desde esa instancia se tomarán las acciones correspondientes contra los infractores.