Denuncian injerencia del MAS en acción contra nuevos vocales





07/06/2021 - 06:57:44

Página Siete.- Abogados afectados por la anulación de sus designaciones denunciaron ayer que la acción de cumplimiento -que paralizó el nombramiento de vocales para el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz- estaría direccionada por diputados del MAS con el fin de favorecer a postulantes afines a ese partido. Según la denuncia, el diputado Froilán Mamani y su suplente, Leticia Nesta, ambos miembros de la Comisión de Justicia Plural por el Movimiento Al Socialismo (MAS), presentaron dos acciones de cumplimiento ante al TDJ de La Paz. Solicitaron en las mismas la anulación de la designación de los nuevos vocales de este distrito. Argumentaron que no se cumplió con la equidad de género y que los seleccionados no cumplían con la valoración meritocrática. De acuerdo con los documentos a los que accedió Página Siete, la primera acción la presentó Nesta el viernes a las 10:27 con el número de registro judicial (Nurej) 203963579 en la Sala Constitucional Segunda. Horas después, a las 12:07, el diputado titular Mamani presentó una nueva demanda con similar argumento y con el fin de que por rotación el caso sea asignado a la Sala Constitucional Primera, con el Nurej 203963621 a cargo de los vocales Israel Campero y Alfredo Jaimes. Finalmente se hizo valer (ese pedido). “Lo llamativo es que las dos acciones de cumplimiento con las que el MAS paralizó las designaciones de los vocales las presentó el abogado Martín Irusta, que le gusta aparecer en televisión y se presenta como abogado (del expresidente) Evo Morales y (el exministro de la Presidencia) Juan Ramón Quintana”, denunció un funcionario del Consejo de la Magistratura. Otro abogado afectado por la probable anulación de su designación recordó que el vocal Campero fue director jurídico del exministro Héctor Arce Zaconeta, cuando éste ejercía la presidencia en la Cámara de Diputados y fue subprocurador cuando Arce ocupaba el cargo de Procurador. También fue asesor del expresidente Álvaro García Linera y defendió la reelección de Morales. “Desde denuncias de liberación de un violador con sentencia hasta la devolución de licencias a locales nocturnos de dudosa actividad, al vocal Campero lo han denunciado por innumerables temas, junto a su colega en esa misma sala, Miryam Aguilar, dieron detención domiciliaria al narco que extraditaron (Einar) Lima Lobo y en 2020 fueron quienes anularon la clausura del año escolar. Tienen la seguridad de que Campero va a favorecer a los diputados del MAS”, señaló la misma fuente. Página Siete llamó a los diputados mencionados, en el caso de Mamani, atendió la llamada, pero no se entendieron sus respuestas. En el caso de Irusta, ayer por la tarde, pidió que se le vuelva a llamar, pero no atendió más su celular. El abogado, junto al procurador del Estado, Wilfredo Chávez, defendieron a la exjefa de gabinete del expresidente Morales y actual directora del Servicio General de Identificaciones Personales (Segip), Patricia Hermosa. Según datos de la Contraloría, Irusta figura como funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El vocal Campero evadió dar información sobre la medida cautelar, con la que paralizó la posesión de los vocales paceños, y pidió que consultemos a otros abogados. El gobierno de Luis Arce y los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y la Magistratura están enfrentados por el nombramiento de jueces y vocales en los tribunales del país. Entre las acusaciones de ambos lados existen varias denuncias de corrupción y favorecimiento político en la designación de postulantes. El miércoles, Campero y Jaimes deben definir si se anulan las designaciones de vocales para el TDJ paceño. Entre los actuales designados están Willi Arias, también denunciado por favorecer al MAS, y Aldo Castro, exdirector jurídico de la Gobernación de La Paz en la gestión de César Cocarico. Ministro de Justicia Audiencia El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se presentaría en la audiencia de acción de cumplimiento que se realizará el miércoles a las 16:00 en la Sala Constitucional Primera de La Paz, para apoyar el pedido de los diputados del MAS, que solicitan anular el nombramiento de nuevos vocales paceños. Denuncias En dicha audiencia, anunció Lima, presentará pruebas de las irregularidades detectadas en el proceso de selección de vocales que realizó el Consejo de la Magistratura y la designación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Magistrado La diputada del MAS Leticia Nesta señaló en su acción de cumplimiento al magistrado del TSJ, representante de La Paz, Juan Carlos Berrios, de generar “propuestas e injerencias omisivas a normativa vigente”. Asimismo, se señala responsabilidad por designar a una vocal que no cumple con los seis años de experiencia requeridos para el cargo. Orden “La designación (de vocales) está anulada. Los fallos del TCP son de cumplimiento obligatorio; eso no se debate ni se discute, se cumple”, dijo Lima, según la cuenta en Twitter del Ministerio de Justicia. El sábado, Lima advirtió con un juicio de responsabilidades contra los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura si no acataban una primera sentencia constitucional.