Gobierno advierte con órdenes de aprehensión a los exministros que no se presenten a declarar por el caso gases lacrimógenos





07/06/2021 - 06:39:48

El Deber.- El ministro de Justicia, Iván Lima, en relación al caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos estimado en $us 2,3 millones, aseguró que, en caso de que los exministros del Gobierno de transición de Jeanine Áñez no respondan a la convocatoria para declarar mediante audiencias virtuales, se emitirán órdenes de aprehensión en su contra. El 22 de mayo, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido en Estados Unidos Florida, acusado de legitimación de ganancias ilícitas usando el sistema financiero estadounidense. Paralelamente en Bolivia le siguen dos procesos: uno por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y la otra por legitimación de ganancias ilícitas. "Exministros de Jeanine Áñez Chávez no pueden decir que no revisaban los decretos que estaban firmando y que no sabían el alcance de corrupción de Arturo Murillo. Queremos que nos digan, si han sido víctimas, negligentes o cómplices del exministro de Gobierno", expresó la autoridad. A fines de mayo se conoció que la Fiscalía citará a declarar a la expresidenta Jeanine Añez y a su gabinete ministerial por el caso gases lacrimógenos. En la lista están 17 exautoridades que deben comparecer ante la justicia. Después del pedido, el Ministerio Público comenzó a emitir citaciones. La excanciller Longaric fue primera en ser citada a declarar, quien en respuesta dijo que no se encuentra en el país, razón por la cual no podrá asistir a declarar por el caso gases lacrimógenos. Entre los que deben presentarse a declarar están las exautoridades: Karen Longaric, Yerko Núñez, Carlos Díaz, José Luis Parada, Rodrigo Guzmán, Álvaro Coimbra, Wilfredo Rojo, Fernando Huallpa, Iván Arias, Óscar Mercado, María Elva Pinkert, Virginia Patty, Mauricio Ordóñez, Milton Navarro y Roxana Lizárraga.