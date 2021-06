Arias le dice al Gobierno que no es cierto que haya dinero a disposición





06/06/2021 - 20:43:42

El alcalde Iván Arias dio por cerrada la polémica generada por el Ministerio de Economía, que determinó el miércoles (2) la “retención de fondos de las cuentas corrientes fiscales” de la Alcaldía de La Paz y un día después rectificó que solo se trataba de la retención de 296.660 bolivianos. Este domingo, el burgomaestre dijo al Gobierno que no “es cierto que tenemos plata a disposición” y por ello pidió trabajar en un plan de apoyo financiero. “Este tema está zanjado, he dicho que yo no voy a decir a la población que no hay presupuesto, vamos a seguir trabajando”, afirmó Arias a tiempo de recordarle al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, que cada día trabaja en la atención a la pandemia y en seguridad ciudadana, como el módulo policial que inauguró este domingo en Callampaya, ubicado cerca del Cementerio General. La autoridad municipal recordó que el Ministerio de Economía hizo llegar al despacho de Arias, el miércoles 2 de junio, una nota que informaba sobre “retención de fondos de las cuentas corrientes fiscales” por orden judicial. Arias afirmó que la generalidad de la nota puso en alerta a la ciudad ya que no se especificaba un monto que luego, el jueves, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, aclaró que solo se trataba de 296.660 bolivianos, retenidos por orden de un proceso laboral que favoreció a ocho extrabajadores ediles. “No voy a entrar en polémica, este tema está zanjado, nosotros vamos a seguir trabajando”, insistió. El sábado el ministro Montenegro dijo este sábado que el Gobierno está “dando la cantidad de recursos suficientes” a los gobiernos subnacionales “tanto en presupuesto como en flujo de caja, para que tanto las entidades territoriales autónomas, especialmente los gobiernos municipales, los gasten en salud”. Además instó a que “compren las unidades de terapia intensiva, hagan los equipamientos urgentemente porque tienen los recursos”. Al respecto, el alcalde Arias aseguró que “tampoco es cierto que tenemos plata a disposición a mano; está presupuestada, pero los flujos de caja son muy lentos. Una cosa es que esté en el presupuesto y otra es tener en efectivo”. Precisó que una cosa es el presupuesto de la Alcaldía de La Paz, de 2.100 millones de bolivianos, aprobado a inicios de este año y otra realidad es el flujo de caja. “Lo sabe el ministro, una cosa es lo que está escrito en el presupuesto, lo que están vacías son las arcas, en el sentido de flujo de cajas, las recaudaciones, las transferencias son muy lentas”, reiteró. La primera autoridad del municipio paceño aseguró que en la Alcaldía se hacen ajustes financieros para reducir gastos. “Es decir, estamos haciendo ajustes y como le dije al ministro, esperamos también que en base a estos ajustes el Gobierno nacional pueda facilitar el acceso a un plan de readecuación financiera que nos permita tapar los huecos financieros que estamos teniendo las entidades autónomas”, afirmó Arias a radio Panamericana. La premisa de la comuna paceña es cubrir un déficit financiero de 600 millones de bolivianos que heredó de la gestión anterior y genera “huecos” en varias partidas, más aún ahora que se prioriza la atención a la pandemia de la Covid-19.