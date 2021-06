Exministra Lizárraga confirma que está tramitando su asilo en Estados Unidos





El Deber.- La exministra de Comunicación de Jeanine Áñez, Roxana Lizárraga, afirmó este domingo que está tramitando su asilo político en Estados Unidos, país en el que se encuentra actualmente y al que migró luego de su paso por Perú, donde viajó tras anoticiarse de las aprehensiones de Jeanine Áñez y otras autoridades que son investigadas por el gobierno del MAS. “Aún no (estoy con asilo político), pero ya los trámites están, tiene sus tiempos y estoy esperando que salga alguna respuesta de los tiempos que se marcan en Estados Unidos”, indicó, en entrevista para el programa Asuntos Centrales. Lizárraga fue citada por el Ministerio Público a declarar en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por la compra con supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos, hecho que derivó en la detención del exministro Arturo Murillo, quien se encuentra a horas de comparecer ante la justicia estadounidense. Dijo que previamente ella había “solicitado refugio a Perú”, pero tras conocerse esa petición surgieron una serie de especulaciones por parte de los medios de comunicación y el Gobierno peruano le dijo que “lo mejor es que salga a otro país”. El pasado 15 de abril, a través de Twitter, la Cancillería peruana informó: “En coordinación con @ACNUR, la @CancilleriaPeru recibió la solicitud de refugio de la señora Roxana Lizarraga Vera, exministra de Comunicaciones de Bolivia del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez”. En la entrevista, la exautoridad ratificó que no tenía afinidad en cuanto a criterios con su entonces compañero de gabinete, Arturo Murillo. Relató que cuando se tenía que revisar “el decreto para que puedan salir las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, Arturo Murillo decía: ‘no es necesario que estén todos los ministros, hagamos entre cumpas no más, entre los ministros que somos del área, hagamos entre las personas que nos conozcamos’”. “Me llamaba mucho la atención que el ministro que había pasado por el Legislativo y que tenía tanto tiempo de hacer carrera política, no sepa que los decretos los firman todos los ministros y no solamente lo hacen los ministros del área”, sostuvo. Sobre la citación emitida por la Fiscalía, dijo estar dispuesta a prestar su declaración, en calidad de testigo, de forma virtual.