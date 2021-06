Nicaragua: El Departamento de Estado de EEUU instó al régimen de Daniel Ortega a que libere a Cristiana Chamorro





04/06/2021 - 15:58:36

Infobae.- El departamento de Estado de los Estados Unidos instó al régimen de Daniel Ortega a que libere a la líder de la oposición, Cristiana Chamorro, quien fue detenida en los últimos días por la Justicia de Nicaragua. En un comunicado, el Departamento de Estado sostuvo que la detención de Chamorro “es un abuso de sus derechos, y representa un ataque a los valores democráticos, así como un claro intento de frustrar unas elecciones libres y justas”. “La detención de la Sra. Chamorro se produce en medio de incesantes ataques a los candidatos presidenciales pro-democracia y a los medios de comunicación independientes. El régimen de Ortega se ha comprometido a impedir que la Sra. Chamorro participe en las elecciones de noviembre y, en mayo, canceló sin fundamento el estatus legal de dos partidos políticos de la oposición”, agregó la misiva. En esa línea, el comunicado resaltó que “en lugar de aplicar las reformas electorales en el plazo establecido por la Organización de Estados Americanos, el presidente Ortega instituyó nuevas restricciones y redujo la transparencia electoral”. “Las condiciones actuales de represión y exclusión no son compatibles con unas elecciones creíbles. La región y la comunidad internacional deben estar junto al pueblo nicaragüense en apoyo de su derecho a elegir libremente su gobierno”, concluyó el departamento a cargo de Antony Blinken. Chamorro fue detenida el miércoles después de que un tribunal de Managua emitiera una orden de allanamiento y detención por delitos de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos”. Chamorro, de 67 años, había manifestado públicamente su intención de representar a la oposición como candidata única para los comicios del 7 de noviembre. Recientes sondeos la colocan como la aspirante de mayor apoyo popular después de Ortega. La declaración del viernes es un salto de calidad respecto a otra de esta semana, en la que Blinken había considerado que el arresto domiciliario e inhabilitación de la opositora denota una “falta de confianza” del Gobierno de Daniel Ortega en su apoyo popular. ”Cuando oigo a nuestros homólogos nicaragüenses hablar de todas las cosas positivas que el Gobierno ha hecho para el pueblo, dado todo eso, supondría que recibirían con agrado el juicio del pueblo en unas elecciones libres y justas. Aparentemente no es así”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. “Creo que es la muestra de una falta total de confianza”, añadió Blinken, en una entrevista con la cadena CNN en Español. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) también había expresado el jueves su repudio a la detención de Cristiana Chamorro Barrios por decisión del régimen de Daniel Ortega. La ONU aseguró que las medidas contra Chamorro pueden “empeorar la confianza” en los comicios del 7 de noviembre, en los que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. “Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro”, aseguró preguntado sobre esa decisión el portavoz Stéphane Dujarric, que recordó que esto llega en medio de un periodo de “tensiones” entre el régimen sandinista y la oposición. “Estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones”, señaló el portavoz del secretario general de la organización, António Guterres. La opositora, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que derrotó a Ortega en los comicios de 1990, también fue inhabilitada para participar en las elecciones de noviembre próximo bajo el argumento de “no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”.