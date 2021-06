Lenka Nemer denuncia boicot entre candidatas del Miss Universo y genera polémica en Puerto Rico





04/06/2021 - 15:52:19

El Deber.- La boliviana Lenka Nemer despertó la polémica en la 'isla del encanto' luego de que un periódico puertorriqueño reprodujera un comentario que hizo en Instagram, la semana pasada, sobre que antes de la final del Miss Universo, en Florida (EEUU), los trajes de gala de algunas participantes fueron dañados para que no los puedan lucir en el escenario, entre ellos el de Puerto Rico, que logró clasificarse entre entre las 10 finalistas. Dicha opinión generó controversia, pues los seguidores de los concursos de belleza y periodistas que cubrieron el evento tenían sospechas de que algo malo le había pasado al traje de noche verde de la puertorriqueña, y por eso a último momento tuvo que ponerse otro vestido, que no causó gran impacto como el primero. El diario El Nuevo Día de Puerto Rico informa que la Miss Bolivia le dijo al periodista Diego Acero, de dicho periódico, que hubo boicot con los vestidos de algunas candidatas, entre ellos el de la boricua Estefanía Soto. "Presencié la maldad ajena, pude ver como le hicieron daño a muchas chicas. Qué vergüenza, qué hay en esos corazones, ¿qué ganan si no clasifican? Quien pasa a la siguiente ronda lo hace hasta con el vestido roto", habría expresado indignada la Miss Bolivia. Dijo que no sabe quienes cometieron esos hechos, pero vio los trajes de gala dañados de algunas candidatas, justo antes de salir al escenario, lo mismo que plumas destruidas del traje típico de otra miss. Contó que de inmediato avisaron a algunos funcionarios de la Organización Miss Universo y a los guardias de seguridad, que dijeron que iban a tener más cuidado, pero el daño ya estaba hecho y era irreversible.