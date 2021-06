El San Juan de Dios de Tarija se queda sin oxígeno, familiares de pacientes buscan el insumo





04/06/2021 - 15:43:18

El País.- Familiares de personas internadas por Covid-19 en el hospital San Juan de Dios de Tarija informaron este viernes que se vieron en la obligación de buscar oxígeno de manera particular ante la falta de este insumo en el nosocomio. El hospital de referencia en el sur del país se encuentra carente del insumo para la unidad de terapia intensiva por coronavirus. “Tenemos un problema por el tema del oxígeno, no nos quieren ayudar con el oxígeno porque hay los tanques solo que no nos quieren cargar (…) el personal médico nos ha pedido que consigamos nuestro propio oxígeno”, mencionó a Fides uno de los familiares con paciente Covid-19 internado. Al momento se presume que una persona habría fallecido a causa de la falta del insumo en el nosocomio. “Acaba de fallecer un paciente por falta de oxígeno, creo que esta mañana ya estaban hablando a los familiares para hacer el retiro del cuerpo y no queremos eso para otros pacientes”, concluyó.