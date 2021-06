19 empresas internacionales se presentan a la Convocatoria de Extracción Directa de Litio





04/06/2021 - 15:23:07

ABI.- El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, informó este viernes que 19 empresas extranjeras se presentaron a la "Convocatoria Internacional de Extracción Directa de Litio" (EDL), que fue lanzada en abril de este año por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). "Nosotros tenemos una 'Convocatoria (Internacional) de Extracción (Directa de Litio)', en la cual, a corto plazo, se ha tenido un excelente resultado. Son más de 19 empresas que se han presentado a esta convocatoria", dijo Arnez, en entrevista con los medios estatales. Arnez aclaró que se trata de una convocatoria y no de una licitación, como algunos lo interpretaron. "Resalto la convocatoria porque mucho se está escuchando de licitación y aquí no es ninguna licitación. Esta convocatoria hace que la empresa o tecnóloga venga, invierta a costo propio y a fondo perdido de ellos si es que no llegan al rendimiento que estamos buscando los bolivianos", remarcó. El viceministro explicó que las empresas que se presentaron a dicha convocatoria son de países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica, como Rusia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, entre otros. A cada una de las 19 empresas tecnólogas internacionales que se presentaron, en los siguientes 10 días se les realizará una evaluación en función a su experiencia, y con las que cumplan los requisitos, el siguiente paso es la firma de un memorándum, detalló. "No se va a entregar salmuera si no se tiene ese acuerdo de confidencialidad y memorándum de entendimiento, porque van a ser pocas las empresas que van a llegar a ese día de poder firmar con YLB ese acuerdo de confidencialidad, previo a la entrega de salmuera", señaló. Asimismo, la autoridad aclaró que, con este procedimiento, no se transgrede la Ley Nº 928 porque el 100% del proyecto de extracción del litio es de la estatal YLB y de la población boliviana. "En el tema ambiental, nosotros utilizamos mucha cantidad de agua en el escenario de piscinas, con DLE (EDL) se reduce el consumo de agua, entonces hay un impacto económico, socioeconómico por hacer una industrialización rápida, y un impacto medioambiental por hacerlo a través de las últimas tecnologías que se están aplicando", explicó. Añadió que las autoridades del Gobierno nacional socializan el proyecto de industrialización del litio, primero con los pobladores de las comunidades aledañas al salar de Uyuni, del departamento de Potosí. "Esta socialización la vamos a ir amplificando poco a poco, de tal manera de explicarles cuál es el beneficio, de manera técnica y muy clara, para poder ir ampliando a todo lo que es el (resto del) país, (y) que conozcan y sepan qué es la extracción directa del litio", añadió. En abril, YLB lanzó la "Convocatoria Internacional de Extracción Directa de Litio", con el objetivo de acelerar el proceso de industrialización con el apoyo de empresas extranjeras que cuenten con la tecnología necesaria.