Viral: Recoge una cucaracha malherida en la calle y la lleva a urgencias de una veterinaria





04/06/2021 - 11:09:31

Thanu Limpapattanawanich, veterinario en Tailandia, no lo dudó. Su objetivo vital siempre fue salvar vidas. Pero su grado de implicación se ve que va mucho más allá. En su cabeza no parece entrar ver sufrir a ningún ser vivo si es capaz de salvarlo. Es lo que hizo cuando vio a una cucaracha herida que había sido pisada accidentalmente por otra persona. Incapaz de dejar al insecto abandonado a su suerte, lo cogió en la palma de su mano y lo llevó al veterinario Sai Raik. "Caso de emergencia anoche. Alguien pisó una cucaracha que yacía en el costado de la carretera. En ese momento, pasó un hombre amable y lo vio, por lo que se apresuró a llevarlo al hospital veterinario de urgencia. Las posibilidades de supervivencia son, ahora, del 50%", escribió el sanitario en su perfil de Facebook. "Esto no es una broma. Esto indica compasión y piedad hacia cada criatura. Cada vida es preciosa... Ojalá hubiera más personas así en el mundo... La bondad apoya al mundo". La historia ha sido contada en las redes sociales. El médico admitió que era la primera vez que alguien llevaba a curar a una cucaracha, pero no dudó en aceptar el reto. Desafortunadamente, no pudo hacer mucho por el insecto y tuvo que limitarse a colocarlo en un recipiente oxigenado para aumentar sus posibilidades de supervivencia. "Permití que el hombre trajera la cucaracha para cuidarla. No se cobró ninguna tarifa de tratamiento", agregó el doctor. Se desconoce cuál es el estado de la cucaracha, pero el gesto del hombre que la llevó al centro sanitario denota una gran empatía y, además, conmovió al resto de usuarios en las redes sociales, donde el caso se ha hecho viral.