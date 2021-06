Expertos: Apremiante situación por el coronavirus urge al mundo a repensar prioridades





04/06/2021 - 10:25:09

Xinhua.- El coronavirus es el Chernobyl del siglo XXI: una catástrofe tan significativa que debe obligarnos a despertar y repensar nuestras prioridades, según un artículo de opinión publicado recientemente por un grupo de expertos paneuropeo. La palabrería y la inacción de algunos países han "exacerbado las desigualdades y socavado la eficacia de la respuesta a la pandemia", comentó David McNair, director ejecutivo de política global de la campaña ONE, un movimiento de millones de personas que luchan para acabar con la pobreza extrema, en el artículo publicado en la página web del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Sin embargo, a lo largo de la crisis, la naturaleza fragmentada de la implicación de Estados Unidos y la Unión Europea con el resto del mundo no ha cumplido con el compromiso que ahora se necesita", advirtió. McNair explicó que a lo largo de 2020, el Grupo de los 7, presidido por Estados Unidos, estuvo en gran parte ausente de la acción; la Administración de Donald Trump bloqueó activamente el apoyo económico internacional en forma de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional; y Reino Unido desmanteló su altamente reputado Departamento de Desarrollo Internacional y cortó drásticamente la ayuda. Si bien Estados Unidos ha vacunado a la mitad de su población y está considerando empezar a vacunar a los niños, en África los trabajadores de la salud de primera línea y los ancianos y enfermos podrían tener que esperar hasta 2022, escribió. Los datos de rastreo de la COVID-19 en África de ONE muestran que los países ricos han acumulado 1.300 millones de dosis más de las que necesitan, y el 80 por ciento de las dosis se han administrado en países de ingresos altos y medios-altos, en comparación con solo el 0,4 por ciento en los países de ingresos bajos. Como resultado, podría haber una situación de empeoramiento, con el doble de muertes totales por COVID-19, debido al monopolio de las primeras dosis de vacunas por parte de los países ricos, escribió. Económicamente, el FMI ha advertido de una "gran divergencia". Los países de altos ingresos se recuperarán hasta un crecimiento del 4,3 por ciento en 2021, mientras que en muchos países africanos no se producirá un retorno a los niveles de crecimiento económico de 2019 hasta 2022-24, agregó. El director mencionó los esfuerzos de China en la lucha contra la pandemia mundial. "China ha exportado más vacunas que todos los demás países juntos; el Ministerio de Relaciones Exteriores chino anunció recientemente que el país está proporcionando vacunas gratuitas a 69 países y las está vendiendo a 28". Instó a Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido a "comprometerse ahora a compartir las dosis excedentes y financiar completamente el Acelerador de Acceso a Herramientas para la COVID-19 y el COVAX de la OMS", y pidió "un importante paquete de estímulo económico" en todo el mundo.