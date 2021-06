EE. UU. cierra periodo de solicitud de visas H-2B, excepto para nacionales del Triángulo Norte





04/06/2021 - 09:18:10

VOA.- Estados Unidos alcanzó el límite de solicitudes visas para trabajadores no agrícolas adjudicado para el 2021, exceptuando las 6.000 plazas reservados para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU (USCIS, por sus siglas en inglés)., informó el jueves que ya recibió el límite de peticiones para las 16.000 visas adicionales destinados a trabajadores temporales, que no sean del sector agrícola. “En los primeros cinco días hábiles de la presentación, recibimos solicitudes para más beneficiaros que las 16.000 visas adicionales disponibles”, escribió USCIS en un comunicado. Este tipo de visa, las H-2B, son válidas por un periodo máximo de tres años; es posible volver a aplicar después de ese periodo, pero dejando un espacio de tres meses de permanencia sin interrupción fuera de EE. UU. El USCIS, sin embargo, aún está recibiendo solicitudes para las 6.000 visas H-2B reservadas para ciudadanos del llamado Triángulo Norte, informó la agencia. Si para el 23 de junio, EE.UU. no ha recibido suficientes solicitudes de estos países, las visas que quedan irán para ciudadanos de otros países, informó la agencia. El 25 de mayo, EE.UU. dio el anuncio que iba a reservar más de 5.000 visas para nacionales centroamericanos, por primera vez. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, explicó en su momento la decisión diciendo que su agencia se estaba acatando los lineamientos emitidos por la Administración del presidente Joe Biden de “ampliar las vías legales de protección y oportunidad” para los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador.