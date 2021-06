Cardenal alemán Reinhard Marx dimite ante el papa Francisco por corresponsabilidad en abusos sexuales





04/06/2021 - 09:09:40

DPA.- El cardenal alemán Reinhard Marx presentó su dimisión como arzobispo de Múnich y Freising al papa Francisco, pidiéndole que "acepte su renuncia" y que "decida" sobre su futuro, según informó hoy la arquidiócesis. En la carta fechada el 21 de mayo, Marx escribió: "En esencia se trata para mí de asumir la corresponsabilidad por la catástrofe de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en las últimas décadas". Marx añadió que las investigaciones e informes de los últimos diez años le demostraron que hubo "muchos fallos personales y errores administrativos", pero "también fallos institucionales o sistémicos". El cardenal sostuvo que la Iglesia católica ha llegado a un "punto muerto" y que su renuncia al cargo podría servir como señal personal para dar lugar a un nuevo comienzo, un nuevo impulso de la Iglesia. "Quiero mostrar que no es el cargo lo que está en primer plano, sino la misión del Evangelio", añade la misiva. Marx comunicó al papa que su pedido de aceptar la renuncia es una decisión muy personal. "Quiero dejarlo claro: estoy dispuesto a asumir la responsabilidad personal, no solo por mis propios errores, sino por la institución de la Iglesia, que he ayudado a moldear y formar durante décadas". Marx es uno de los obispos más conocidos de Alemania y fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana hasta 2020. En el debate sobre la reforma de la Iglesia católica impulsado por Alemania, conocida como "camino sinodal", el arzobispo había tomado recientemente una postura reformista. Este verano europeo se espera un informe de expertos sobre los casos de abusos sexuales en la arquidiócesis de Múnich y Freising, que deberá dilucidar sobre todo cómo fueron posibles los abusos sexuales de sacerdotes en la región y si los altos cargos de la Iglesia protegieron a los autores.