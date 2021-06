Sedes: Segunda dosis puede aplicarse hasta 28 días después de la primera





04/06/2021 - 08:28:19

Página Siete.- Los puntos masivos de vacunación descansaron por el feriado de Corpus Christi, lo que origino quejas de ciudadanos se no pudieron recibir la segunda dosis. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que la segunda dosis de las vacunas puede ser suministrada hasta 28 días después de la primera. “Estamos dentro del tiempo. Las normas nos indican que podemos vacunar entre los 21 y 28 días; lo que no se puede hacer es vacunar antes. El tema del registro no nos acepta suministrar las dosis antes de ese plazo”, declaró la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) dependiente del Sedes de La Paz, Peggy Ibáñez. La profesional aclaró que las personas que no pudieron ser vacunadas ayer por el feriado, podrán hacerlo este viernes “sin ningún problema”. Max Enríquez, director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), explicó que este jueves el personal de salud se dio un descanso. “Todos saben que debemos quedarnos en casa para mantenernos resguardados y no hacer una actividad regular. Esta pausa nos permitirá regularizar el viernes la vacunación”, afirmó la autoridad. Sin embargo, varias personas que no recibieron la información de la suspensión de la actividad llegaron hasta los puntos masivos de vacunación y se encontraron con las puertas cerradas. “Estoy esperando la segunda dosis de la vacuna Sinopharm; pero me encuentro con todo cerrado y con los letreros de que no hay atención” dijo uno un ciudadano en las puertas del Instituto Americano de La Paz. En Santa Cruz la situación fue similar. Varias personas llegaron a los puntos de inmunización “aprovechando el feriado” pero no había atención. “Debería haber vacunas, las personas se mueren todos los días. Las autoridades dijeron que la prioridad es la salud, pero vemos que la prioridad es el feriado”, reclamó una señora en la puerta del centro de salud Elvira Wunderlich de la capital oriental. Por otro lado, en el Monoblock, la Facultad de Medicina y en el campus de Cota Cota de la UMSA se suspendió la vacunación prevista para hoy, como afirmó la coordinadora de la campaña de la entidad, Ángela Alanes. “El viernes (hoy) estamos suspendiendo (la atención) para una desinfección porque hemos tenido presencia de casos positivos al Covid en diferentes unidades. Es nuestra obligación mantener el cuidado del personal y de la comunidad universitaria. Más aún ahora que atendemos a la comunidad en general”, dijo. Alanes llamó a la población a ser inmunizada a partir del lunes en estos puntos masivos porque advirtió que descendió la asistencia de personas. “Bajó un poco, suponemos por una dificultad laboral o por una decisión personal”, sostuvo.