La vacunación alcanzó al 45% de los mayores de 60 años





04/06/2021 - 07:44:21

Página Siete.- La primera dosis de la vacuna llegó al 45% de los adultos mayores de 60 años y a un tercio de las personas de 50 años en Bolivia. Expertos advierten problemas en la información de las ventajas de la vacuna como en su distribución en zonas rurales o alejadas. “Las autoridades hallaron que existe una reticencia de mayores de 60 años a vacunarse por razones religiosas, desinformación o porque están en zonas geográficas alejadas. Estos factores hacen que el porcentaje de inmunizados sea bajo”, explicó Guillermo Cuentas, exministro de Salud. Desde el inicio de la campaña, en abril, se vacunó a 555.667 mayores de 60 años con una primera dosis según datos publicados por el Ministerio de Salud al 31 de mayo. Este número representa al 45% de las 1,2 millones de personas que están en ese rango de edad según la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la repartición gubernamental reportó que 313.667 personas de 50 a 59 años fueron inmunizadas hasta fines de mayo, lo que representa el 34% de los 912.532 adultos que están en ese rango de edad. “Los antivacunas tienen buenos receptores al tratarse de grupos religiosos porque sus mensajes son captados, en especial, por las personas mayores. Si vamos a misa, notaremos que la mayoría de los asistentes son mayores de edad”, apuntó Cuentas. Un segundo elemento, según la exautoridad, es falta de información oficial. “El Gobierno hizo más propaganda sobre el arribo de las vacunas que de sus beneficios. A estos grupos (mayores de 60 años) hay que llegar con más datos a través de los métodos tradicionales como la televisión, la radio y los periódicos”. Otro elemento que pudo influir en el bajo porcentaje de inmunización es la dispersión geográfica. “En el área rural como en la poblaciones intermedias no sabemos qué porcentaje de esa población se vacunó. Pero podemos concluir que falta información para contrarrestar a los antivacunas”, precisó. El informe gubernamental también detalla que hasta la fecha se vacunaron 200.474 ciudadanos de 40 a 49 años, lo que significa al 15% de la población de este rango de edad; a 120.383 personas de 30 a 39 años (7,18%); y 98.461 jóvenes de 18 a 29 años (4,28%). Actualmente se vacuna a las personas mayores de 40 años; pero también recibieron estas dosis grupos con edades menores al estar entre los priorizados: personal de salud, personas con enfermedades de base, maestros, choferes y periodistas. Róger Carvajal, coordinador del Centro de Operaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), advirtió que alcanzar la inmunidad comunitaria “va a demorar bastante tiempo”. “Uno puede presumir que la población mayor de 60 años está en zonas periurbanas y en el campo; en general, no estuvo asistiendo a las vacunaciones por temores infundados y desinformación. Muchos de los mayores de 60 años se desconectaron de la sociedad, del acontecer y están en una fase de retiro”, explicó el especialista. Otra explicación que supone Carvajal es que las vacunas no llegaron en las cantidades necesarias a estas zonas alejadas. “Una tercera explicación es que estén predominando posiciones antivacunas, pues la población no tiene toda la información a la mano y no recibe el bombardeo de las redes sociales”, afirmó. El responsable nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, afirmó que lo primero que la población debe tener en cuenta es que las vacunas generan defensas que aplacan la intensidad del virus; por tanto, es recomendable inmunizarse. Pidió a la población informarse correctamente y desechar especulaciones que generalmente aparecen en redes sociales sin fuentes, además de acudir a los puntos masivos de vacunación a inmunizarse, lo que representa “cuidar su salud y la de los suyos”. “La vacuna nos va a generar una cantidad de defensas que van a destruir o aplacar la intensidad del virus que ataca a través de esta enfermedad. Ésta, la vacunación, es una forma de defensa que crea el organismo frente a este nuevo virus y hace que reconociéndolo lo pueda destruir y no provoque daño en nuestro organismo”, explicó. Enríquez añadió que si una persona no sigue las medidas de bioseguridad, de seguro se contagiará de Covid-19 pero la vacuna le ayudará a reducir los efectos que presenta el virus en el organismo y evitará que requiera terapia intensiva.