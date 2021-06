Con un tuit, Musk dispara acciones de la productora del video Baby Shark, con más visualizaciones que personas hay en la Tierra





04/06/2021 - 07:17:39

RT.- Quizá inexplicable, pero simplemente sucede: con tan solo un tuit, Elon Musk impulsó una repentina subida del precio de las acciones de la empresa surcoreana que está detrás de 'Baby Shark' ('Bebé Tiburón'), un video viral que tiene más de 8.700 millones de visualizaciones en YouTube. En respuesta a un clip compartido en Twitter por la cuenta de la serie animada 'South Park', y en medio de una 'batalla' de memes en Internet, el fundador y director ejecutivo de Tesla opinó este miércoles que 'Baby Shark' los "aplasta a todos" y subrayó que la pegadiza canción infantil tiene "más visualizaciones que personas hay en la Tierra". Se calcula que la población mundial fue algo inferior a 8.000 millones en el 2020. The meme stars battle it out. pic.twitter.com/gitvuvA0FU — South Park (@SouthPark) June 1, 2021 Poco después de ese comentario, las acciones de la editorial Samsung Publishing, el segundo mayor accionista de la compañía de entretenimiento educativo SmartStudy, se dispararon en 10 % para llegar en Corea del Sur a 49.000 wones (44 dólares), informó CNN. Más tarde perdió parte de esa ganancia, pero aun así cerró con una subida del 6 %, su mejor día en casi un mes. No es la primera vez que el multimillonario influye en los mercados con sus publicaciones en las redes sociales. El valor del dogecóin aumentó en 35 % este miércoles, después de una reacción positiva de Musk ante los planes de una de las mayores criptobolsas del mundo de incorporar esa criptomoneda.