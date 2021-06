Cinco regiones se encapsulan en medio de la crisis por el oxígeno





04/06/2021 - 07:11:10

Página Siete.- En medio de una crisis de oxígeno que no encuentra alivio, cinco regiones del país cumplirán cuarentenas rígidas de al menos un día. Cochabamba, el departamento más golpeado por la tercera ola, empezó una cuarentena mixta de una semana, que ya fue incumplida por varios sectores. “Hemos comprendido que era necesario entrar en una cuarentena rígida para poder contener la pandemia. En ese contexto quiero pedir a la población su comprensión, su participación, y también que respeten las medidas de bioseguridad y la restricción, en esta cuarentena para que contribuyan y sean parte de esta lucha frontal contra la pandemia en el departamento”, declaró el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez.



Según las determinaciones de los Comités Departamentales de Emergencia (COED) y los comités municipales (COEM), las restricciones son variadas en las diferentes regiones. Cochabamba cumplirá siete días de cuarentena mixta: del 3 al 6 de junio será rígida; y del 7 al 10 habrá circulación pero con restricciones. Pese a los llamados de las autoridades locales, se registran infracciones. Por ejemplo, el Sindicato de Transporte 2 de Junio llevó a cabo su festejo por sus 41 años en Chimoré, trópico de Cochabamba. En fotos que circulan en redes sociales se ve a gran cantidad de personas reunidas sin respetar el distanciamiento social ni otras medidas de bioseguridad. Oruro se confinará todos los feriados y los fines de semana, mientras que en Santa Cruz, Potosí y Tarija se determinó que los domingos será el día de encapsulamiento. En el resto del país, a excepción de La Paz, se determinó restringir los horarios de circulación de los ciudadanos. Estas medidas se toman frente a la tercera ola del país que ya causó el colapso de los hospitales del eje troncal. Se suma la escasez de los medicamentos para la atención de los internados y el desabastecimiento de oxígeno, ya que la alta demanda rebasó a la producción de las empresas productoras de este gas medicinal. Tras las protestas en varios departamentos, el Gobierno nacional indicó que se trabaja en la implementación de un plan nacional de emergencia de oxígeno. Se afirmó que este permitirá apoyar a las gobernaciones y municipios a resolver la sobredemanda que existe en este momento. “Hemos aportado 200 concentradores de oxígeno para que se pueda distribuir en los puntos más críticos”, manifestó ayer el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas. Añadió que están en proceso de ingreso alrededor de 50 toneladas procedentes de Mato Grosso do Sur y que se espera la llegada desde Argentina de otra provisión de 17 toneladas. “Urge cortar la cadena de transmisión con medidas muy simples: cuidándose cada uno, usando barbijos, lavándose frecuentemente las manos y evitar lugares conglomerados de gente”, sostuvo la autoridad. Llajta, 7 días en cuarentena mixta El COED de Cochabamba definió la cuarentena mixta por 7 días. La restricción completa empieza desde las 14:00 de 3 de junio y se extiende hasta el 6 de junio. Del 7 al 10 de junio habrá circulación peatonal y vehicular de 5:00 a 19:00. El COED se volverá a reunir el miércoles 9 de junio, para evaluar la situación. La Paz termina los días de restricción Este 7 de junio termina la semana de restricción determinada por el COED La Paz el pasado 27 de mayo. Sin embargo, las autoridades estarán atentas a los informes de contagios para ver si se convoca a un COED de emergencia. Continuarán los controles del uso de barbijo y de los protocolos de bioseguridad. Domingos rígidos en Santa Cruz El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, afirmó que el municipio acatará la determinación del COED de realizar una cuarentena rígida el domingo 6 de junio. Se esperarán los reportes epidemiológicos para definir si los próximos domingos se cumplirá con la medida. En la semana se mantendrán horarios de circulación. Pando restringe circulación Tras una reunión del COE departamental, se determinó que del 2 al 30 de junio queda prohibida la circulación, deambulación, permanencia en vías y espacios públicos, entre las 22:00 y 5:00. Las actividades laborales se realizarán en horario continuo. Las clases deben ser virtuales o semipresenciales. Oruro: cuarentena en fines de semana El COED de Oruro determinó aplicar la cuarentena rígida durante los feriados y los fines de semana. El horario de circulación se restringió entre las 6:00 y las 20:00 de lunes a viernes. Se prohibieron las actividades no esenciales que causen aglomeraciones. Choferes y gremiales están en desacuerdo con las medidas. Sucre restringe sus horas de circulación En el municipio de Sucre se determinó restringir la circulación de las personas desde las 24:00 hasta las 5:00. También están prohibidos los eventos sociales, el consumo de bebidas alcohólicas y toda actividad que concentre a más de 50 personas. A nivel departamental se replican las restricciones de horarios. Planta de oxígeno y brigadas en Beni La Gobernación beniana instaló la segunda planta de oxígeno en predios del COED para la atención 24 horas de la población. Además se desplegaron en todo el departamento varias brigadas médicas para la detección, aislamiento y atención de los casos positivos de Covid-19, como parte del plan de contingencia. Tarija apela a la conciencia El COED Tarija determinó implementar medidas por cuatro días. Se mantendrá la restricción de circulación de 22:00 a 4:00 y el día domingo de encapsulamiento. Se apela a la conciencia de la ciudadanía para cumplir con el uso del barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento físico entre personas. Domingos: Potosí se encapsula Por decisión del COEM, el municipio de Potosí se encapsulará los domingos para controlar el alza de los contagios. La determinación fue aprobada en medio de la oposición de algunos sectores. Se logró acordar la restricción en la circulación de las personas de lunes a sábado, entre las 20:00 y las 5:00.