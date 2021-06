Juan Guaidó: Una negociación de micrófono no es una negociación





03/06/2021 - 21:29:47

VOA.- El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que el momento requiere “seriedad”, en el marco de la propuesta para lograr un acuerdo entre todas las partes en el país, e indicó que una negociación “de micrófono” le resta “seriedad al proceso”. Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino del país, aseguró este jueves en un evento junto a distintos partidos que “no estamos para chistecitos” y se comprometió a informar "oportunamente" de todo lo relacionado al proceso para lograr el acuerdo. “Esperemos información oficial. La delegación, las fechas, la agenda, las incorporaciones, la mesa técnica, los garantes, el facilitador, los mediadores, todo eso trabajándose”, indicó. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó esta semana que el presidente de la Asamblea Nacional, electa en diciembre y de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, se había reunido con una delegación de Noruega “que está en Venezuela”, para los enlaces “pendulares” . El líder opositor indicó este jueves: “¿Puede no llegar a término el proceso de negociación? Miren, es una posibilidad, sin duda que es una posibilidad, y también estaremos construyendo alternativas para eso”. Después del evento y ante los medios, también se refirió a uno de los últimos puntos que puso Maduro como condición para el proceso, que sea “un acto público". “Yo creo que una negociación de micrófono no es una negociación, le resta seriedad al proceso”, indicó Guaidó, agregando que “ya la fase de pendulación inició” y allí está contemplado “cómo debe llevarse”. Maduro ha expresado en varias oportunidades su disposición de dialogar con “toda la oposición” e incluso ha expuesto sus puntos iniciales para el proceso, entre ellos, el levantamiento de las sanciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ratificó este miércoles durante una visita oficial a Costa Rica que las sanciones “no son permanentes” y que buscan un “cambio positivo en el comportamiento y acciones de un gobierno”. Indicó que el levantamiento de estas medidas “siempre está disponible para individuos y entidades o gobiernos que tomen acciones significativas para restaurar el orden democrático”.



Plan “salvemos a Venezuela” En el evento, en el que estuvo acompañado con la plataforma unitaria, frente compuesto por decenas de partidos políticos presentando este año, Guaidó insistió en un “plan” o “agenda” para “salvar Venezuela”. Si bien no ofreció detalles de la propuesta, indicó requería comunicar el mensaje; organizar a la comunidad; protestar y acompañar a la protesta organizada e incorporar a la sociedad. “¿Estoy llamando hoy a la protesta organizada y cívica para exigir nuestros derechos? Sí, estoy llamando a protestar y exigir por nuestros derechos para salvar a Venezuela y poder exigir un acuerdo de salvación nacional”, indicó el líder opositor.