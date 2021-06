Bolivia Verifica: Our World in Data no reconoció vacunación como dice el Gobierno





03/06/2021 - 20:44:43

Página Siete.- El portal de información Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos) no reconoció la labor de inmunización anticovid a la población en Bolivia, como señaló el Viceministerio de Comunicación en una publicación de su cuenta de Twitter. La publicación circuló en redes a las 20:31 del miércoles. “#GestiónDeGobierno | La página http://ourworldindata.org/covid-vaccinations… posiciona a #Bolivia como uno de los países que mejor encaran el tema de vacunación contra el #COVID19 en la región. #BoliviaAvanza #VamosASalirAdelante”, se lee en el posteo. La publicación del viceministerio asegura que la página web de Our World In Data posiciona a Bolivia como uno de los países que mejor lleva a cabo las tareas de contención de la pandemia y ejecuta la vacunación contra la Covid-19 en toda la región. No obstante, el portal de revisión de información falsa en internet verificó que la gráfica publicada por la institución estatal no corresponde con los datos entregados por Our World in Data. "El Viceministerio de Comunicación asegura que la página Our World In Data posicionó a Bolivia como uno de los países que mejor encara el tema de la vacunación contra el coronavirus en la región. Pero, el sitio web no se dedica a elaborar ningún tipo de ranking o listado, lo que hace es ofrecer datos abiertos para búsquedas del usuario", informó Bolivia Verifica. El viceministeio presentó una gráfica que muestra que Bolivia se encuentra a la par de países como Japón, Nueva Zelanda, Ucrania y Taiwán, entre otros, y excluye a Chile, Colombia, Uruguay y Brasil. Bolivia Verifica constató que este dato es falso, debido a que el sitio web no elabora recuentos sobre vacunación y, por lo tanto, no posiciona a ningún país de los listados en la gráfica que presentó Comunicación. "El dato es falso, el sitio web no elabora rankings mundiales sobre vacunación, por tanto no posiciona a ningún país en listados y la gráfica que presentó el Viceministerio, incluye a Japón, Nueva Zelanda, Ucrania y Taiwán. Mientras que, excluye a Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Uruguay, entre otros países. Es decir, no compara a la región como promete la publicación", reportó el portal.