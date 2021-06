OPS confirma que Venezuela no ha pagado vacunas contra COVID-19





03/06/2021 - 10:52:39

VOA.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS), encargada de gestionar el acceso a las vacunas en América Latina, confirmó que Venezuela aún no ha hecho efectivo el pago total del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, conocido como Covax, para poder tener acceso a las dosis. El presidente Nicolás Maduro había asegurado que su ejecutivo había desembolsado los 10 millones de dólares pendientes, pero desde la OPS desmintieron las informaciones del Palacio de Miraflores. “Según la última actualización, hasta finales de la semana pasada estaban pendientes de pago 10 millones de dólares al mecanismo COVAX. Sin embargo, fuentes del país, a través de redes sociales y otros medios, anunciaron que se había concretado el pago total, pero todavía eso no podemos confirmarlo”, explicó Ciro Ugarte, director de la Unidad de Preparativos para Emergencias y Desastres de la OPS. Se esperan cinco millones de dosis para julio El pasado fin de semana, el mandatario venezolano dijo que a través del mecanismo Covax se podrían recibir más de cinco millones de dosis para julio. “Estamos a la espera de que se cumpla el cronograma que se ha hablado”, dijo Maduro, insistiendo en que “el dinero ya está depositado”.

Distribución lenta en América Latina Por otro lado, la OPS ha puesto de manifiesto la grave situación que hay en la región al confirmar que la distribución de las dosis está siendo muy lenta. Ante este escenario, el organismo sanitario advierte que “es urgente aumentar el acceso a las vacunas” para paliar los efectos negativos de la pandemia y aplacar la curva de contagios. “Las vacunas eficaces son un faro de esperanza en esta crisis y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar más dosis para todos los países”, manifestó su directora, Carissa Etienne, durante una comparecencia de prensa vía telemática. El martes, reconocidas entidades como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional instaron a Estados Unidos a entregar parte de su exceso de vacunas para destinarlas a las naciones del sur del continente, donde hay serios problemas para adquirir las dosis contra el COVID-19. “La solidaridad será clave” En esa línea, la portavoz principal de la OPS compartió esa misma idea al remarcar que “la solidaridad regional será clave” para asegurar una distribución más o menos equitativa en la región. “La solidaridad regional, incluida la donación de dosis de vacunas, será clave para superar la actual escasez de suministros”, dijo. De hecho, la OPS junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos sanitarios impulsaron el mecanismo Covax, mencionado anteriormente, con el objetivo de que las dosis llegaran de una forma igualitaria a todos los países, especialmente en aquellos con bajos recursos económicos.