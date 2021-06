Tribunal Europeo condena a Alemania por superar límite de emisiones de dióxido de nitrógeno





03/06/2021 - 10:40:58

DPA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó hoy a Alemania por haber superado los límites de emisiones de dióxido de nitrógeno en el periodo 2010-2016. Tras la sentencia, Berlín deberá tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea (UE) o podría enfrentarse en última instancia a elevadas multas. "La condena jurídicamente vinculante del más alto tribunal europeo al Gobierno (alemán) es una sonora bofetada a los grupos de presión del diésel en las filas del Gobierno", declaró la organización alemana medioambiental Umwelthilfe. El valor límite anual de dióxido de nitrógeno en la UE es de 40 microgramos por metro cúbico de aire como media. Además, existe un límite de 200 microgramos por hora, que no puede superarse más de 18 veces al año. El Ejecutivo europeo (Comisión Europea) fue quien llevó en 2018 a Alemania, entre otros países, a los tribunales por incumplir en 26 zonas (entre ellas Berlín, Hamburgo, Múnich y Stuttgart) de forma sistemática y continua los límites de emisiones establecidos para todos los países miembros del bloque comunitario. El Tribunal considera que Alemania ha incumplido las obligaciones que le impone las directivas sobre calidad del aire "al no haber adoptado las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los valores límite de NO2 en todas las zonas a partir del 11 de junio de 2010". El dióxido de nitrógeno se produce principalmente durante los procesos de combustión de los motores, así como en los hornos de carbón, petróleo, gas, madera y residuos. Se considera perjudicial para los asmáticos, entre otros. El Tribunal rechazó el argumento de Alemania de que sus fallos se debían en parte a las propias deficiencias de la Comisión Europea "en lo que respecta a la propuesta de una legislación eficaz para limitar las emisiones (de NO2) de los vehículos diésel", según un comunicado de prensa del Tribunal con sede en Luxemburgo. Según los jueces, las normas de la UE sobre clasificación y homologación de vehículos no eximen a los Estados miembros de su obligación de cumplir las normas sobre contaminación atmosférica. Por otro lado, la calidad del aire en las urbes alemanas ha mejorado considerablemente desde 2016. Según el Ministerio germano de Medio Ambiente, en 2016 se superaron los límites de emisiones en 90 ciudades, en algunos casos de forma significativa, pero desde entonces la cifra ha disminuido cada año. En 2019 la emisión de dióxido de nitrógeno superó el límite legal en 25 ciudades y en 2020, el año de la pandemia, fue superado en seis ciudades, incluyendo Múnich y Hamburgo.