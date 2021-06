Peluquero taiwanés ofrece cortes de pelo preventivos contra el coronavirus





03/06/2021 - 10:04:52

Una mujer residente en la localidad taiwanesa de Kaohsiung (China) llevó a su hijo a la peluquería para que le hicieran un vergonzoso corte de pelo en un intento por protegerlo del covid-19, informa el portal Mothership. En mayo pasado, la madre convenció a su hijo de 15 años para que se cortara el pelo en medio de las medidas de autoaislamiento impuestas en Taiwán debido a una nueva ola de contagios por coronavirus. La mujer pidió al peluquero que hiciera al menor un corte con el no quisiera salir a la calle. Inicialmente, pensaron en hacerle una inscripción 'covid-19' en la cabeza, pero supusieron que no sería efectivo. Finalmente decidieron afeitarle solo la mitad de la cabeza. El adolescente, disgustado con el resultado, se sintió avergonzado y discutió con su madre, pero, gracias a la cobertura mediática que obtuvo el caso, el peluquero recibió numerosas solicitudes de padres de familia pidiéndole trabajos similares para sus hijos. En respuesta, el salón realizó una promoción de "cortes preventivos por coronavirus" gratuitos para adolescentes de entre 12 y 15 años a quienes no les gusta quedarse en casa.