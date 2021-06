Murillo alteró el contrato original de compra de gases de Bs. 2MM por Bs. 39MM





03/06/2021 - 09:05:01

El País.- El ex ministro de Gobierno Arturo Murillo altertó el contrato original para la adquisición de equipos antimotines que, estaban destinados a las Fuerzas Armadas, inicialmente era de Bs 2 millones y que finalmente el gobierno boliviano pagó Bs 39,3 millones ($us 5,6 millones), según un informe de la Fiscalía de La Paz al que accedió El Deber. De acuerdo al reporte, el contrato fue firmado el 2 de octubre de 2019 entre el representante de la empresa Cóndor SA, Industria Química, Horacio Rafael Guzmán Escobar, y el entonces viceministro de Defensa, general José Luis Begazo Ampuero. Poco después la figura cambió y el monto se incrementó abismalmente por intervención directa de Arturo Murillo Murillo se encuentra detenido en Estado Unidos implicado en un proceso por soborno y lavado de dinero por la adquisición de cartuchos de gases lacrimógenos adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical os Solutions LCC, con sede en Estados Unidos, empresa que no cumplía los requisitos para adjudicarse un contrato en Bolivia. La compra de los gases fue avalada con la firma de tres decretos: DS 4090 que autoriza al Ministerio de Defensa a la adquisición excepcional de este armamento no letal, DS 4146 que posibilita la contratación directa en el extranjero y finalmente el DS 4168 que faculta la transferencia de este armamento a la Policía Boliviana.