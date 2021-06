Después de superar los récords, la escalada seguirá todo el mes





Página Siete.- La anterior semana se registraron 18.821 casos positivos de la Covid-19 en el país, una cifra que no se reportó en la primera y la segunda ola. El número de decesos a causa de la enfermedad fue -en promedio- de 72 al día. Ante este panorama, especialistas advierten que la escalada de casos de la tercera ola continuará entre una y cuatro semanas más, todo el mes de junio. “Si esta ola debería durar lo mismo que la segunda al menos por todo junio estaríamos en ascenso (de contagios de la Covid-19). Pero éste es un pronóstico porque aún no llegamos al pico en ninguna de las tres ciudades del eje. No se sabe cuándo comenzará el descenso; y después tardaremos en la desescalada alrededor de un mes (o) mes y medio más”, dijo a Página Siete Andrés Uzín, especialista en políticas y gestión pública. Para realizar esta estimación, el profesional tomó en cuenta la duración de las anteriores olas. Por ejemplo, el ascenso de casos en la primera se produjo prácticamente desde mayo hasta septiembre. La segunda comenzó en diciembre, se prolongó hasta marzo y se extendió por tres meses. “Esta ola comenzó a mostrar signos e indicios matemáticos -sobre todo en los departamentos de Beni y Pando- que nos dieron datos del inicio (de la tercera ola que se estimó el 10 de abril)”, aseguró. Según datos del Ministerio de Salud, hasta la anterior semana, se identificaron más de 18.000 casos positivos de Covid-19 y el deceso de 507 personas, a razón de tres por cada hora en Bolivia. Esta cantidad de pérdidas es la segunda más alta de toda la pandemia y sólo es superada por los 577 casos registrados la primera semana de agosto del año pasado, cuando aún se atravesaba la primera ola. Pese a la cantidad de muertos, el Gobierno informó que la tasa de letalidad es del 2,2% inferior al 6,2% de la primera ola. El bajo porcentaje que obtiene el Gobierno se debe a que el número de casos positivos, por semana, es superior a las cifras registradas en julio y agosto del año pasado, cuando el país atravesó la primera crisis. “En la primera y segunda ola se tenía una mala medición de la cantidad de enfermos -apuntó Uzín-. El número de pruebas el año pasado fue de 4.000; en febrero no pasó de las 9.300 y en la tercera estamos llegando a las 15.000 pruebas. Eso significa que el Gobierno mejoró la eficiencia en la detección de los enfermos. Por otro lado, se vio en noticias internacionales que esta cepa Manaos es más agresiva, se propaga más rápido”. Uzín aseguró que en la mayoría de los departamentos, a pesar de tener números “astronómicos”, los contagios irán en aumento. “Cochabamba está llegando a duplicar su pico de 560 casos en un día y ayer (martes) llegaron a 1.025. Santa Cruz crece de forma muy alta y sobrepasaron los 1.000 casos diarios y no se ve que ninguna de estas ciudades está llegando al pico. Esto se debe a la virulencia y agresividad del virus”, dijo. Guillermo Cuentas, exministro de Salud, afirmó que el crecimiento de casos de la Covid-19 es “exponencial”. “En la primera ola, el virus que circuló era el de Wuhan (China) y una variante de Italia. Se estimó que 80 de cada 100 enfermos pasarían el mal sin siquiera darse cuenta; 20 tendrían problemas y cinco entrarían a terapia intensiva, pero esa proyección se quedó corta”, explicó. El especialista aseguró que la segunda ola tenía una variante que era más contagiosa que la anterior y no tenía tanta agresividad, por lo que el pico se alcanzó en un tiempo menor. “Luego viene la tercera ola que se incrementa y puede durar una semana más, pero no creo que se llegue a 4.000 casos diarios. Entrará a una meseta que no se podrá saber si durará de dos a tres semanas”, agregó. Responsabilidades Andrés Uzín consideró un error que se dé prioridad a la economía por encima de las personas. “El principal actor económico es el ser humano. Estamos en un momento donde no hay UTI y oxígeno. Si bien el Estado se esfuerza en importar los insumos que faltan, no hace lo suficiente para restringir la movilidad de las personas y resguardarlas del virus. En muchos lugares la gente debe ir al trabajo, tomar transporte y ponen en riesgo su vida”, explicó. Agregó que las personas deben tener una mayor responsabilidad. “La segunda ola se gatilló por festejos de fin de año y Navidad, licenciamientos y egresos. También debe ir por el lado de la conciencia de la gente, pero la solución debe venir de parte del Estado”, dijo. Previsiones por incremento de casos de Covid-19 en el país Detalle Marco Antonio García, director del Hospital del Tórax, dijo que el país está en una escalada que se prolongará por más tiempo del que tienen previsto los anteriores especialistas. “Según los reportes epidemiológicos, probablemente en unas tres a cuatro semanas estaremos alcanzando el pico. Prevemos que en junio se alcance este máximo nivel; en julio sea de meseta y a finales de ese mes recién comenzaría la desescalada”, precisó. Estadísticas La alerta surge porque el pico de la primera ola se produjo a mediados de junio con 11.625 casos; la segunda ola de contagios alcanzó su máximo nivel la última semana de enero con 15.798 positivos. En febrero y marzo no se produjo un descenso de contagios como sucedió el año pasado, y el nivel de infecciones se mantuvo alto y la anterior semana se registró un nuevo récord con 18.821 casos positivos (ver infografía).



Muertes Además, el número de fallecidos también está en ascenso. La anterior semana se registraron 507 muertes confirmadas por la Covid-19 a razón de 72 decesos al día. Con estos datos, los especialistas confirmaron que esta variante que está circulando en el país tiene una alta tasa de letalidad. Por esa razón, llaman a mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del barbijo.