Viceministro: Sin Censo no es posible un Pacto Fiscal





03/06/2021 - 08:58:10

El País.- Hace más de una década que no se consolida un Pacto Fiscal en Bolivia, que germinó junto a la Ley Marco de Autonomías desde el año 2010. Desde el Viceministerio de Autonomías indican que para dar curso a ese proceso primero se debe tener los resultados del Censo, una misma figura se manejó hace nueve años, y a la fecha no se consolidó la redistribución económica. La urgencia de un pacto fiscal, que principalmente insistió Tarija, Santa Cruz y La Paz, tiene que ver con la redistribución de recursos económicos, que vayan a acompañar las responsabilidades que tienen los gobiernos departamentales y municipales. Pues, en los últimos años, el Gobierno nacional cargó más responsabilidades a esas entidades sin acompañar con más presupuesto, según observaciones de autoridades subnacionales. Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías de Bolivia y excandidato a gobernador por el MAS, manifestó que antes de hablar de un Pacto Fiscal primero se debe consolidar el Censo Nacional, el cual dará un parámetro poblacional que permita pensar en el proceso de redistribución recursos económicos. Para ello, el vocero presidencial Jorge Richter aseguró que sí se hará, por lo que espera que sea dentro del tiempo prudente. A la vez, el funcionario señala que antes de un Pacto Fiscal nacional, primero debe existir uno departamental, porque se tiene la experiencia sobre la distribución de las regalías, que permitió salir de un centralismo nacional, pero se ingresó a uno departamental. Entonces, es importante generar criterios desde lo subnacional para luego ir a lo nacional. Ruiz no duda de que uno de los criterios para el Pacto Fiscal será el poblacional, que es correcto, pero a la vez aumenta la brecha entre los lugares más poblados y las zonas que tienen menos habitantes, eso generará que las personas continúen con el abandono de localidades rurales. En ese sentido, expresa que se debe tomar en cuenta otros criterios que permitan encontrar un equilibrio de la economía para el desarrollo de los pueblos. La propuesta de Ruiz, de primero tener el Censo, ya fue un argumento en anteriores años. La Ley del año 2010 indicaba que el Pacto Fiscal debía alcanzarse luego de que se conocieran los resultados del Censo de Población y Vivienda, que no se dio hasta el 2012, cuyos resultados tardaron un año en hacerse públicos. Luego, al menos 15 sesiones se desarrollaron desde la creación del Consejo Técnico del Pacto Fiscal y unas seis del Consejo Nacional presidida por el entonces presidente del Estado, Evo Morales, y que funcionaba hasta hace unos dos años, pero ninguna condujo a un acuerdo de redistribución de recursos económicos.