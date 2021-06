Para opositores, el Gobierno tiene a Añez como trofeo





03/06/2021 - 08:25:08

Los Tiempos.- La interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima Magne, ha puesto en evidencia que la intención del Gobierno central es “tomar como trofeo a la expresidenta Jeanine Áñez”, coinciden en señalar varios legisladores de la oposición, razón por la cual ha generado un debate sobre si corresponde o no un juicio de responsabilidades a la exdignataria. Desde el análisis del MAS, no gozaría de este beneficio por no existir elementos jurídicos que sostengan su llegada al mando del país. “En este proceso se va a demostrar que ha habido un golpe de Estado, se va a demostrar con argumentos jurídicos constitucionales que lo que habido acá es una ruptura del orden constitucional, que se han aplicado, el artículo 168 y 169, arbitrariamente violando la Constitución, es lo que todos esperamos del proceso penal que se está llevando en este momento”, aseguró el titular de Justicia durante su acto interpelatorio en la Asamblea Legislativa. El senador Henry Montero, de Creemos, señaló que Lima “nos quiso dar una clase magistral de lo que es el derecho procesal penal”, pero ha perdido su rumbo, pues ahora el Ministro impulsa se la sancione penalmente a la expresidenta Áñez, desconociendo sus atribuciones constitucionales. “Ha perdido su rol, y ustedes recuerdan que dijo ‘vamos a transformar la justicia’. Era el ministro que más salía en los medios de comunicación, ¿qué sucedió? ¿Ministro, le jalaron la oreja y le dijeron su rol va a ser éste? Y ese es el rol que está teniendo. Lamentamos que prime más la presión política que la capacidad profesional del que está en el cargo”, dijo. “Lo grave —acotó— es que este Ministerio de Justicia ya cerró el caso y sentenció, dice ‘hubo un golpe de Estado’ y contradictoriamente nos dice ‘dejemos que actúe la justicia’”. Lima aseguró que “no ha existido ni una sentencia ni una declaración ni un acto constitucional que pueda explicar la existencia de reconocimiento de sucesión constitucional’. “Ellos (el Gobierno) no van a escuchar nada. Áñez está presa por el montaje de un caso, ni siquiera tienen evidencia. El objetivo es tenerla presa, tener un botín político, tener un rehén político”, señaló por su parte el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC). CC pide renunciar a Lima por ética La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), emplazó al ministro de Justicia, Iván Lima, a renunciar al cargo que ejerce “por moral y ética”, al considerar una mentira las aseveraciones hechas sobre los sucesos de 2019 durante su interpelación el martes. El diputado de esta alianza, Beto Astorga, ratificó la posición de la oposición al indicar que en el país existió un fraude electoral propiciado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), sustentado por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cuestionan que Lima juzgue y sentencie Analistas y abogados cuestionan el papel del ministro de Justicia, Iván Lima, durante su intervención en la Asamblea Legislativa, instancia a la que fue convocado para informar sobre la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, pero que se ocupó en intentar convencer sobre un presunto golpe de Estado que habría ocurrido en noviembre de 2019. El abogado constitucionalista Carlos Borth Irahola sostuvo que el Ministro de Justicia dio por cosa juzgada el hecho de un presunto golpe de Estado, que el Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus operadores, intenta imponer en el imaginario de la gente. La politóloga Patricia Velasco señala que Lima “se ha convertido en juez y parte, ahora dice que fue golpe de Estado sin considerar la movilización de cientos, miles de ciudadanos que rechazaban el fraude electoral cometido por el MAS, desconociendo incluso la auditoría solicitada por el entonces canciller Diego Pary (a la OEA), a petición de Evo Morales”. En tanto, el politólogo Franklin Pareja señaló que el Gobierno se ocupó de hacer fracasar las investigaciones sobre el fraude electoral cometido en octubre de 2019. “Tenemos un ministro (de Justicia) que dice que no hay pruebas, pero pruebas hubo, lo que no hubo fue la investigación, la acusación, el juicio; no hubo la sentencia por la lenidad de diferentes actores. Ahora tratan de imponer que hubo golpe de Estado, que una banda de mafiosos se adueñaba de los recursos”, dijo.