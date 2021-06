La opositora Cristiana Chamorro en asilamiento y bajo arresto domiciliario en Nicaragua





02/06/2021 - 20:50:59

VOA.- La opositora Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y quien lidera en las encuestas como la favorita para derrotar al mandatario sandinista en los comicios generales previstos para el próximo mes de noviembre, en encuentra en situación de "asilamiento" y bajo arresto domiciliario, según informaron fuentes familiares. "Después de más de cinco horas de allanamiento policial en la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris, precandidata presidencial, a las 5:15 P.M los policías antimotines la dejan bajo "arresto domiciliar", bajo aislamiento. Su casa sigue ocupada por la Policía", tuiteó el hermano de la opositora Carlos Chamorro. La orden de detención fue emitida este mismo miércoles por la jueza Karen Chavarría Morales, quien asumió el caso en el que se investiga a Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, en perjuicio del Estado de Nicaragua, por medio de la Fundación Violeta Barrios. Según el comunicado de prensa del Complejo Judicial de Managua, la jueza ordenó el allanamiento en su vivienda, así como la detención de Chamorro, para luego ser puesta a a disposición de la autoridad judicial para que se someta a audiencia. El viernes pasado, dos extrabajadores de la Fundación Chamorro también fueron detenidos por la justicia nicaragüense, como parte de esta misma causa judicial. Sus familiares denunciaron que tampoco se les ha permitido el acceso para conocer el estado de salud de los implicados. Verónica Lacayo, hermana del esposo fallecido de Cristiana, dijo a medios locales que las acciones eran "un atropello, la Policía no nos dejó entrar, no hemos podido comunicarnos con ella". Lacayo afirmó que cuando se dio el allanamiento, Cristiana se encontraba con su hija, pero hasta el momento desconocen la situación de ambas. Por su parte el expresidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), Mario Arana, reaccionó a la detención afirmando a la Voz de América que, con la orden de captura a Chamorro, se desvanece la idea de un proceso libre y competitivo. "Hay un allanamiento y en teoría una orden de captura para una caso que ni siquiera ha sido juzgado", apuntó Arana, para quien el hecho es una "arbitrariedad más, en un esfuerzo de aplacar el anhelo democrático" que tiene este pueblo nicaragüense . El ex miembro de AMCHAM ve las acciones de la Administración Ortega Murillo como un ataque directo a la libertad y pidió un alto. "Es contrario a toda práctica a nivel mundial (...). Hoy hago un llamado a la reflexión y a corregir este camino verdaderamente, porque no nos va a llevar a ningún lado, nos va a llevar a más inestabilidad y más problemas en este país". Persecución y ataques a la prensa independiente Miembros de la prensa independiente en Nicaragua denunciaron agresiones por parte de los cuerpos de seguridad en Nicaragua mientras daban cobertura al allanamiento de la vivienda de la líder opositora. En un video grabado por la Voz de América en el lugar de los hechos se pude ver como la policía saca a empujones a periodistas y opositores del lugar. Otros periodistas también confirmaron haber sido perseguidos por su labor, uno de ellos fue la corresponsal de Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado, quien afirmó en su programa de televisión que el Ministerio Publicó giro medidas cautelares en su contra por la investigación que se lleva a cabo contra Chamorro. Por la tarde se conoció que el representante legal del periódico La Prensa de Nicaragua, Jaime Chamorro Cardenal, fue citado también por el Ministerio Público por en el marco de esta misma investigación.